Le somme che Iblea Acque deve al comune di Modica, dove sono finite?

In un momento di grande difficoltà economica per il Comune di Modica, che come sappiamo versa in stato di dissesto finanziario, ritengo opportuno – scrive Giorgio Cassarino di Forza Italia – conoscere cosa si stia facendo per le somme che la società Iblea Acque deve al Comune di Modica. Mentre nei comuni limitrofi — come Ragusa, Scicli e Pozzallo — le amministrazioni si sono attivate per recuperare le somme dovute dalla partecipata, a Modica tutto tace. Quindi mi chiedo, ma perché l’amministrazione comunale non ha ancora informato la cittadinanza su quali azioni concrete, intende intraprendere per ottenere quanto dovuto? Parliamo di somme importanti, che potrebbero rappresentare una boccata d’ossigeno per le casse comunali e contribuire a sistemare alcune pendenze del comune. Noi di Forza Italia Modica – continua Cassarino – lavoreremo per vigilare sulle attività politiche e amministrative di una maggioranza che, nonostante abbia dichiarato il dissesto, mostra scarsa attenzione – o quantomeno ne palesa poca – nel comunicare con trasparenza ai cittadini quali azioni stia realmente compiendo per intercettare risorse. Il silenzio non è più ammissibile. La città ha diritto a sapere. Chiediamo pubblicamente all’amministrazione comunale di comunicare con chiarezza l’esatto importo dei crediti vantati nei confronti di Iblea Acque, e le eventuali azioni che sono state avviate o che s’intendono avviare per ottenere il dovuto. Modica merita responsabilità, trasparenza e coraggio amministrativo.

