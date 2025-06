Detassazione aree di imprese in cui vengono prodotti rifiuti pericolosi. Programmato incontro al comune di Modica

Modica – Detassazione delle aree delle imprese in cui vengono prodotti rifiuti speciali e pericolosi. La Cna territoriale di Ragusa ha chiesto al Comune di Modica l’istituzione di un tavolo tecnico per affrontare una problematica che sta creando numerose difficoltà alle aziende del territorio. Dopo che una richiesta specifica è stata trasmessa nel maggio scorso al sindaco, Maria Monisteri. e all’assessore all’Ecologia, Samuele Cannizzaro, questi ultimi hanno fatto sapere all’associazione di categoria che un incontro è stato già programmato per mercoledì 18 giugno allo scopo di fare il punto su una questione che merita la massima attenzione.

“Ci è stata manifestata grande disponibilità in proposito – sottolinea il segretario provinciale Cna territoriale Ragusa, Carmelo Caccamo – e speriamo, naturalmente, di arrivare a una conclusione positiva anche perché la Creset, concessionaria incaricata dal Comune per la riscossione, continua a trasmettere bollette Tari in alcuni casi con importi notevolmente importanti che, naturalmente, unite a tutte le altre difficoltà, non lasciano dormire sonni tranquilli alle pmi dell’ambito comunale”. La Cna, nello specifico, fa riferimento a una disposizione prevista dal regolamento comunale vigente per cui la detassazione dovrebbe essere nelle cose. Anche perché sono numerose, al momento, le ditte che hanno presentato istanza in proposito. “Alle ditte, finora – continua Caccamo – è stato dato riscontro solo parzialmente. Da qui la necessità di istituire il tavolo tecnico per fare il punto e comprendere come mai non si tiene conto delle pratiche già protocollate. E’ una questione molto seria e delicata, rispetto a cui la Cna è intenzionata ad andare avanti sino a che non riusciremo a definire una soluzione. Attendiamo con ansia, dunque, l’incontro di mercoledì con l’auspicio che lo stesso possa rappresentare un passo in più per cercare di eliminare questa, per noi, ingiusta penalizzazione”.

