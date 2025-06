Vola a Hollywood Indipendent Music Awards**, il pianista modicano, Joseph Lu con “Pour Marie”

Un altro meritato riconoscimento per il musicista e compositore siciliano Joseph Lu. L’artista, infatti, ha ricevuto il 10 giugno scorso, la nomination a ”Hollywood Independent Music Awards”, che si terrà il 30 luglio 2025 a Los Angeles, con il brano “Pour Marie” Il pezzo, (Romance d’un Amour)” è una composizione musicale che racconta la magia dell’amore, considerato non una meta raggiunta, ma come un lungo viaggio che unisce due persone, le quali si dibattono tra passione e ostacoli, tra complicità e sfide. Il brano ha vinto due premi “Diamond Prize” D3 Composition World Classical Music Awards: Best Composition, Stylish Video Special Award. Joseph Lu, meglio conosciuto come “il pianista dei sogni”, per la sua grande sensibilità e per la connessione con il mondo onirico ispiratore delle sue opere, si sta affermando in tutto il mondo grazie all’originalità e al suo stile eclettico e anche per il suo impegno a favore dell’inclusione sociale attraverso la potenza dell’arte. Il musicista modicano, è reduce da un importante successo ottenuto negli Stati Uniti, sempre a Los Angeles, dove si è esibito ai World Entertainment Awards, con il suo brano “Power of love” che tratta il tema dell’autismo. Le due composizioni “ONIRIC” e “Earth”, sono in finale nel Ghost Rocket Global Song Search, la selezione mondiale organizzata dalla Ghost Rocket (GRM) e dalle Hollywood Indipendent Music Awards con l’intento di scegliere la colonna sonora che accompagnerà il viaggio del razzo di ricerca GHOST che, nel prossimo mese di novembre, sarà lanciato nello spazio da Andøya Space. Dal 20 maggio, inoltre, nello shop on line https://josephlu.it/cms/shop, è disponibile libro intitolato “Il pianista dei sogni” scritto dal compositore modicano Joseph Lu, edito dalla Casa Editrice Tracceperlameta, con la prefazione del Maestro Vince Tempera. Onore al merito a quest’artista, che sta portando sempre più in alto il nome della città di Modica.

