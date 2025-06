Ragusa. Un impianto di video sorveglianza e l’acquisto di una vettura a trazione integrale per San Giacomo

Ragusa – “Si intitola “Realizzazione di impianto di video sorveglianza nella Frazione montana di San Giacomo e acquisto autovettura a trazione integrale” il progetto curato dall’Assessorato alla Polizia Locale – spiega l’assessore competente, Giovanni Gurrieri – che ha trovato finanziamento nell’ambito del “Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane”, curato dall’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica tramite le risorse assegnate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si tratta di un intervento dal valore di oltre 42.000, che permetterà di aumentare in maniera concreta la sicurezza della nostra frazione sia da remoto, permettendo un migliore monitoraggio da parte della Sala operativa del Comando di Polizia Locale, sia in presenza, con un mezzo capace di operare su qualsiasi terreno. Un risultato non scontato che premia il lavoro quotidianamente svolto in sinergia con il comandante Cannavò, con il capitano Ravallese e con tutto il Corpo di Polizia Locale per migliorare strategicamente la nostra sicurezza, intercettando ogni risorsa possibile”.

