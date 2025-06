Ragusa. Sono 32 le iniziative collaterali alla mostra “Gli Egizi e i doni del Nilo”

Ragusa – “L’abbiamo detto: la mostra “Gli Egizi e i doni del Nilo” è l’esito di un grande lavoro di squadra, che ha visto lavorare fianco a fianco Istituzioni e privati. È un cammino – spiega l’assessore al Centro Storico, Giovanni Gurrieri – tutt’altro che concluso e che anzi ora si amplia. A seguito dell’avviso pubblico per iniziative collaterali alla mostra, Ragusa si è ancora una volta dimostrata una città partecipe e creativa: 32 le idee presentate, tutte ammesse.

Prepariamoci allora a vivere laboratori, installazioni artistiche come quella da poco inaugurata al Castello di Donnafugata e dedicata al papiro, teatro, concerti come il “Jazz al Museo” del 14 giugno, l‘appuntamento col caffè egiziano, presentazioni, momenti per i più piccoli, seminari e conferenze promosse dall’Università di Catania, dalla Sovrintendenza, dal Museo Egizio di Torino. Il 25 giugno sarà Alessandro Cecchi Paone a curare l’approfondimento dedicato a Giovanni Battista Belzoni, esploratore e pioniere dell’egittologia mondiale.

Ringrazio tutti coloro i quali hanno voluto dare il proprio contributo e in particolar modo Clorinda Arezzo, esperta del sindaco per le attività culturali, che mi ha accompagnato nella definzione di questo programma”.

