Ust Cisl a sostegno “manovrina” verso la stabilizzazione lavoratori Consorzio di Bonifica

Ragusa – “Si vada verso la stabilizzazione dei lavoratori del Consorzio di bonifica di Ragusa, sosterremo l’iniziativa dell’onorevole Ignazio Abbate e dell’emendamento presentato all’interno della variazione di bilancio in discussione all’ARS”.

Così il segretario generale della UST Cisl Ragusa Siracusa, Giovanni Migliore, dopo l’avvio della discussione della cosiddetta “manovrina” a Palermo.

“Gli oltre 2 milioni di euro ottenuti grazie al grande lavoro del sindacato confederale e della FAI Cisl – sottolinea Migliore – non è il punto di arrivo di una iniziativa a sostegno dei dipendenti. Adesso bisogna andare spediti verso la stabilizzazione di quelle unità lavorative attualmente a 156 giorni e contestualmente portare allo stesso numero di giornate tutti i lavoratori stagionali.

L’emendamento di Abbate arriva nel momento giusto – conclude il segretario della Cisl territoriale – e non possiamo che sostenerlo visto che interviene in un ambito strategico per il nostro territorio”.

