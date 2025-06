Modica assente all’infiorata di Noto. Interrogazione del Consigliere Civello

Il Consigliere comunale Giorgio Civello, ha presentato un’interrogazione al Sindaco con la quale chiede chiarimenti, riguardo la mancata partecipazione a Noto dal 16 al 20 di maggio alla 46esima edizione dell’infiorata, un evento ormai tradizionale molto atteso. Durante la manifestazione, sono state allestite delle casette in legno, come ormai consuetudine degli ultimi anni, messe a disposizione dei Comuni della Val di Noto gratuitamente. Questa iniziativa mira a promuovere l’unità del nostro territorio, rafforzando l’immagine della Val di Noto con una destinazione turistica integrata e attrattiva per i visitatori locali e internazionali. La partecipazione del nostro Comune avrebbe potuto rappresentare un’ulteriore occasione di promozione e valorizzazione del nostro territorio. Civello , chiede al Sindaco e all’assessore al ramo, di conoscere le motivazioni che hanno portato alla decisione di non partecipare all’edizione di quest’anno che ha contato un elevato numero di visitatori. O se corrisponde a verità che l’organizzazione ha preferito non invitare il Comune di Modica, a causa della scarsa partecipazione e di un’organizzazione ritenuta scadente dello stand dell’anno precedente.

Salva