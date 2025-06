FdI Ragusa, Mondo agricolo. Venerdi incontro con gli operatori del settore

Ragusa – Riflettori puntati sul mondo agricolo della provincia di Ragusa. “Grazie agli interventi di Fratelli d’Italia – dice il coordinatore cittadino, Luca Poidomani – siamo riusciti a portare avanti una serie di risposte che gli operatori del comparto attendevano da tempo. E proprio per illustrare i contenuti di queste risposte, domani, la città di Ragusa ospiterà l’iniziativa denominata Coltiviamo l’Italia che si terrà, a partire dalle 18, al Savini, e che sarà una occasione d’incontro ricca di spunti e di stimoli del nostro partito con agricoltori e pescatori”. Dopo i saluti del commissario FdI Sicilia, on. Luca Sbardella, del capogruppo Fdi Ars, on. Giorgio Assenza, e del senatore Salvo Sallemi, vicecapogruppo a palazzo Madama, ci sarà il momento del dibattito. “Interverranno – ancora Poidomani – il senatore Salvo Pogliese, capogruppo FdI in commissione Attività produttive al Senato, l’on. Marco Cerreto, capogruppo FdI in commissione Agricoltura alla Camera, l’on. Aldo Mattia, coordinatore del dipartimento Agricoltura FdI e il senatore Luca De Carlo, presidente della commissione Agricoltura al Senato, con la moderazione di Gabriella Regalbuto, responsabile regionale dipartimento Agricoltura FdI. Grazie a loro avremo contezza di tutti i provvedimenti assunti in questi ultimi mesi per il comparto, a cominciare dallo sblocco dei pagamenti Pac 2024 per le aziende agricole siciliane. Lo scorso mese si sono conclusi gli ultimi adempimenti, circostanza che ha permesso di erogare i pagamenti arretrati, in fase di liquidazione, anche per le aziende in difficoltà del nostro territorio. Invitiamo tutti gli interessati a intervenire anche perché sarà l’occasione per apprendere quali sono i passi in avanti che FdI sta compiendo a sostegno di un settore che, per il nostro territorio, continua a rimanere cruciale”.

