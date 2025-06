Scicli. Salta la raccolta dell’indifferenziato il 6 giugno. Prossimo conferimento il 13 giugno

Scicli – Per volontà indipendenti dall’amministrazione comunale (l’impianto Tmb di contrada Cava dei Modicani a Ragusa non potrà ricevere per due giorni la frazione secca indifferenziata) il Comune di Scicli rende noto che il 6 giugno venerdì non sarà operato il ritiro dei rifiuti indifferenziati in tutto il territorio di Scicli.

Il Comune invita i cittadini a differenziare al meglio e a non esporre o abbandonare l’indifferenziato. Venerdì 6 sarà comunque garantito il ritiro dei pannolini presso le utenze private, ospedali, case di cura e riposo.

Il prossimo turno di conferimento è previsto per venerdì 13 giugno.

