Scicli. Istanze caregiver disabilità grave e gravissima fino al 16 giugno

Il distretto socio sanitario di Scicli, Modica, Ispica e Pozzallo ha diramato un Avviso volto al riconoscimento dell’attività di cura ed assistenza svolta, nell’anno 2021, su base volontaria e non professionale, dal Caregiver familiare.

Il Caregiver familiare si connota quale risorsa che si prende cura della persona che assiste, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, l’aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, integrandosi con gli operatori che forniscono attività di assistenza e di cura, allo scopo di favorirne il mantenimento al proprio domicilio.

I requisiti di accesso al contributo da parte dei Caregivers disabili gravi o gravissimi, pena l’esclusione, sono i

seguenti:

a) il Caregiver familiare e l’assistito devono avere la cittadinanza italiana o essere cittadini di stato appartenente all’UE. In caso di cittadini extra UE, questi dovevano essere in possesso, per il periodo di assistenza prestato nell’anno 2021, di regolare permesso di soggiorno;

b) sia il Caregiver familiare che l’assistito, per il periodo di assistenza dell’annualità 2021 indicato nel modulo di domanda, devono avere avuto la residenza nei Comuni del Distretto socio-sanitario n. 45

e) il Caregiver familiare richiedente il contributo per l’anno 2021 doveva avere compiuto 18 anni di età ed essere in condizione di autosufficienza:

d) per i Caregivers familiari dei disabili di minore età possono presentare istanza solo i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l’individuazione del ruolo di Caregiver in precedenza descritti.

In caso di affido esclusivo l’istanza potrà essere presentata solo dal genitore che ne è titolare;

e) l’assistito del Caregiver familiare che richiede il beneficio, per il periodo di tempo per il quale si chiede il beneficio economico, non deve risultare essere stato ricoverato presso strutture assistenziali in regime residenziale:

3. La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere asserita mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, come da modello allegato di domanda:

4. L’Amministrazione comunale che riceve l’istanza procederà a verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli arti. 71 e 72 del medesimo DPR 445/2000.

La domanda, a firma del Caregiver familiare richiedente il beneficio, deve essere presentata presso il Comune di Scicli del soggetto assistito affetto da disabilità dal giorno di pubblicazione del presente Avviso fino al termine del 16 Giugno 2025.

La domanda va presentata al Comune di Scicli, Via Nazionale N. 33, PEC: protocollo@pec.comune.scicli.rg.it.

