La terza edizione di “Arte in Corso” a Vittoria, rinnovato successo

Vittoria – E’ un format che funziona. Una straordinaria intuizione che ha rovesciato il paradigma del centro storico vuoto e senza prospettive. La terza edizione di Arte in Corso, a Vittoria, ha ancora una volta incantato il pubblico, trasformando via Cavour e le sue traverse in un suggestivo percorso tra creatività e bellezza. Un flusso continuo di emozioni ha attraversato il cuore della città, grazie all’incontro tra pittura, scultura, fotografia, poesia, canto e danza.

Ogni angolo si è acceso di vita, in un susseguirsi di performance e installazioni che hanno coinvolto artisti locali e visitatori in un grande abbraccio collettivo all’arte e alla cultura. Un evento che ha confermato quanto la bellezza possa essere motore di aggregazione, ispirazione e rinascita urbana. Determinante, come sempre, l’impegno e la passione degli organizzatori Gregorio Lenzo, Daniela Marchi e Silvana Amarù i quali, con entusiasmo, cura e dedizione hanno saputo orchestrare un appuntamento capace di valorizzare non solo il talento degli artisti, ma anche il tessuto sociale e commerciale del centro cittadino.

Un lavoro, svolto con sensibilità e visione, un’esperienza che ha lasciato il segno, confermando Arte in Corso come una delle iniziative culturali più sentite e attese. “Un grazie sentito a tutti gli artisti del nostro territorio – dicono i tre promotori e organizzatori – che continuano a darci fiducia e a essere il vero motore di questa iniziativa. Un ringraziamento anche alle scuole di canto e danza che hanno collaborato con passione: senza il loro contributo, nulla sarebbe stato possibile. Grazie anche agli operatori economici, che hanno offerto supporto logistico agli artisti, e all’amministrazione comunale, per il patrocinio e la concessione del suolo pubblico gratuito. Inoltre, un ringraziamento è da rivolgere alle associazioni datoriali e di categoria che hanno condiviso con noi questo progetto urbano di bellezza e di creatività. L’ultimo ringraziamento più grande lo riserviamo a tutti i cittadini che, con la loro presenza calorosa, hanno riempito i nostri luoghi di vita, di bellezza e di senso. Arte in Corso è un investimento rivolto alle nuove generazioni: una città che si riempie di arte in tutte le sue forme – dalla danza alla musica, dalla pittura alla poesia, dalla scultura alla fotografia – è una città che si riempie di futuro. Restituiamo bellezza, decoro e senso di appartenenza ai nostri spazi, perché Vittoria è una città da amare e valorizzare. E adesso, pronti per nuovi eventi “in Corso”, con uno sguardo speciale rivolto anche a Scoglitti, per continuare a coltivare cultura, partecipazione e identità”.

