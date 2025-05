Arriva il contributo a fondo perduto per lo smaltimento dell’amianto

Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n°23 del 23 Maggio 2025 è stato pubblicato il nuovo bando sul contributo a fondo perduto per la rimozione di manufatti contenenti amianto da civili abitazioni, decreto n°594 del 12 Maggio 2025. Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente online attraverso il sito dedicato www.bandoamianto.regione.sicilia.it dalle ore 12:00 del 27/05/2025 alle ore 12:00 del 05/09/2025.A partire dal giorno 11/06/2025 si potrà completare la domanda e inserire la documentazione prevista dal bando sulla piattaforma. La validazione della domanda a partire dal giorno 01/09/2025 h 12.00 (click day) sino al 05/09/2025 h 12.00. A darne notizia è l’Onorevole Ignazio Abbate: “Si tratta di un contributo a fondo perduto al fine di incentivare i privati cittadini alla rimozione e successivo smaltimento di manufatti o materiali contenenti amianto presenti in unità immobiliari destinate a civile abitazione e relative pertinenze situate nel territorio della Regione Siciliana. Smaltire l’amianto è fondamentale per diverse ragioni, principalmente legate alla salute pubblica e al rispetto delle normative ambientali. Ricordo che il mancato smaltimento dell’amianto comporta sanzioni amministrative e penali significative con multe che vanno dai 600 ai 6000 euro fino a sfociare nelle sanzioni penali in caso di smaltimento illecito. Dunque smaltire l’amianto è cruciale per proteggere la salute delle persone da malattie gravi e incurabili e per rispettare le leggi che tutelano l’ambiente e la sicurezza. Per cui invito tutti coloro che riscontrano questa problematica ad aderire all’incentivo e risolvere una volta per tutte questa problematica”.

