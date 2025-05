Il presidente Csen Ragusa Cassisi Nominato dal Coni nel collegio dei revisori dei conti della Fiv nazionale

Ragusa – Prestigioso riconoscimento da parte del Coni per il presidente del comitato provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, che, tra l’altro, è anche dottore commercialista oltre ad essere iscritto in un apposito albo in qualità di revisore legale dei conti, quest’ultima condizione essenziale per la nomina. Il Coni, infatti, inviando comunicazione per conoscenza al presidente della Fiv Francesco Ettorre e al presidente del collegio dei revisori dei conti, Francesco Innamorato, lo ha nominato componente del collegio dei revisori dei conti della Federazione italiana vela. L’incarico avrà vigore per il quadriennio 2025-2028. La scelta è stata fatta dalla Giunta nazionale del Coni, con deliberazione n. 121 del 22 maggio scorso. Un incarico di grande prestigio di cui si fregia, per la prima volta, un rappresentante del mondo sportivo della provincia di Ragusa. “Sono molto onorato di avere ricevuto questa nomina – afferma il presidente Cassisi – ringrazio la giunta nazionale del Coni per avermi voluto indicare nell’effettuazione di questo percorso. Sono pronto a dare, come sempre, il massimo visto che, tra l’altro, è una nomina che contribuisce a mettere in rilievo quelle che sono le mie peculiarità professionali. Spero di essere all’altezza del compito che mi è stato assegnato e cercherò, per quanto possibile, di portare avanti questo percorso con la consueta determinazione”.

Salva