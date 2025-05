Anc Ragusa. Incontro su Dichiarazione dei redditi 2025 e il nuovo concordato prevenitivo biennale 2.0

“Dichiarazioni dei redditi 2025 e nuovo concordato preventivo biennale 2.0” il tema del momento formativo promosso dall’Associazione nazionale commercialisti a Ragusa. La sala Avis di via della Solidarietà ha ospitato, ieri, i numerosi partecipanti a un appuntamento di approfondimento che, tra l’altro, ha avuto l’opportunità di contare su una prestigiosa presenza, quella del presidente nazionale di Anc, Marco Cuchel, che ha affrontato i principali temi fiscali e normativi di attualità, tra cui l’impatto del nuovo concordato preventivo, le novità sul regime forfettario e le prospettive del sistema Isa. Durante il suo intervento, il presidente Cuchel ha inoltre posto l’accento su un tema fondamentale per la categoria, vale a dire la necessità di garantire piena trasparenza e rappresentatività istituzionale nei rapporti tra gli organi di vertice della professione e le istituzioni. Insomma, un chiaro richiamo alla coerenza tra processi decisionali interni e comunicazioni ufficiali, il tutto a tutela della collegialità e del mandato democratico conferito agli organi rappresentativi. I saluti istituzionali sono stati affidati alla presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, che è anche consigliera nazionale di Anc, e al presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Ragusa, Maurizio Attinelli, il quale ha espresso il proprio punto di vista sulle tematiche oggetto del confronto. Ad entrare nel dettaglio è stato il relatore, Ernesto Gatto, commercialista in Palermo e profondo conoscitore degli aggiornamenti normativi, il quale, con la sua chiara esposizione, ha fornito elementi importanti a tutti i colleghi presenti per rendere la propria professione sempre più al passo con i tempi. “Questo momento di aggiornamento – chiarisce la presidente Paolino – ha avuto un significato simbolico molto forte perché stiamo parlando dei punti cardine della nostra professione ed è quindi cruciale, per tutti noi, sapere qual è il migliore comportamento da adottare alla luce di tutte le novità comunicate in queste ultime settimane. Ancora una volta, siamo pronti, come professionisti, a fornire la migliore cornice operativa ai nostri assistiti”.

Salva