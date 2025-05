Cominciati i lavori al Porticciolo di Donnalucata

Sono iniziati ufficialmente questa mattina gli interventi di manutenzione straordinaria dei fondali del porto di Donnalucata cui seguiranno quelli che riguardano la manutenzione straordinaria e la nuova illuminazione del porticciolo. A darne notizia l’Onorevole Ignazio Abbate il cui emendamento da 600 mila euro alla penultima variazione di bilancio del 2024, ha reso possibile realizzare l’intervento atteso da tanti anni, ma mai concretizzato nonostante le tante promesse che si sono succedute. “Finalmente siamo arrivati al giorno tanto atteso – commenta il parlamentare regionale – da un’intera comunità. Questi interventi consentiranno la piena fruizione dell’opera (rimuovendo l’ordine di sequestro insistente sulla struttura) dando un forte impulso all’economia di Donnalucata visto che a giovarne saranno comparti fondamentali come la pesca ed il turismo. La messa in sicurezza dell’infrastruttura consentirà di riprendere il traffico di imbarcazioni da diporto e pescherecci, particolarmente presenti in questa zona. Inoltre l’opera di manutenzione sarà funzionale alla fruizione da parte dei cittadini .Un particolare ringraziamento va ai funzionari dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture, agli Enti chiamati al rilascio delle autorizzazioni e all’Amministrazione Comunale per il supporto dato nelle attività burocratiche. E naturalmente alle numerose associazioni di Donnalucata, vero cuore pulsante della frazione. Dagli incontri con i loro rappresentanti sono nati i lavori di oggi, concepiti ascoltando i reali bisogni delle persone. L’importanza di queste associazioni è fondamentale in ogni frazione o borgata perché vivendone i luoghi riescono ad interpretare i bisogni e le problematiche, come nel caso di Donnalucata”

