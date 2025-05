Visita del Console Onorario della Repubblica di Bulgaria a Messina De Luca, al Comune di Vittoria

Vittoria – In occasione del Gran Galà di Tomato Excellent, la manifestazione dedicata all’eccellenza del pomodoro promossa da Saro Sallemi con la collaborazione del Comune di Vittoria, il Sindaco Francesco Aiello ha ricevuto in visita istituzionale il Console Onorario della Repubblica di Bulgaria a Messina, dott. Giovanni De Luca. L’incontro, che si è tenuto a Palazzo Iacono, si è svolto in un clima cordiale e di grande disponibilità. Durante il colloquio, il Sindaco Aiello e il Console De Luca hanno discusso delle potenzialità di collaborazione tra la città di Vittoria e la Bulgaria nei settori agricolo, agroalimentare e turistico, con particolare attenzione al ruolo strategico che il comparto ortofrutticolo locale può rivestire in chiave internazionale.

Al termine dell’incontro, il Console ha fatto a una breve passeggiata nel centro cittadino. “È stato un onore accogliere il Console De Luca nella nostra città- ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello-. La sua visita istituzionale, in coincidenza con un evento di rilevanza come Tomato Excellent, rappresenta un’opportunità importante per consolidare i rapporti tra la nostra comunità e la Repubblica di Bulgaria. Vittoria è una città dinamica, fortemente radicata nel settore agricolo, e siamo pronti a costruire ponti con realtà europee che, come noi, credono nel valore della qualità e della cooperazione internazionale”.

