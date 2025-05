Il Premio Ninfa Camarina celebra la cultura a Vittoria

Vittoria – Con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, sabato 7 giugno, alle ore 19:30, il Teatro Comunale Vittoria Colonna ospiterà una nuova edizione del Premio Letterario Nazionale della Critica “Ninfa Camarina” Città di Vittoria, che si conferma tra le manifestazioni più prestigiose del panorama culturale nazionale.

Il Premio della Critica, , a cadenza biennale, si fonda su un principio originale: viene infatti attribuito sulla base di recensioni già pubblicate su testate giornalistiche e riviste culturali o blog individuati di anno in anno. A individuare l’opera meritevole quest’anno sono state:

Lucia Basso (Rai3 Sicilia)

Ombretta Grasso (La Sicilia)

Daniela Sessa (Letteratitudine)

Simonetta Trovato (Giornale di Sicilia)

A ricevere il Premio della Critica 2025 sarà Simona Lo Iacono, magistrata e scrittrice, per il romanzo Virdimura (Guanda, 2024), dedicato alla prima donna medico autorizzata a esercitare nella Sicilia del Trecento. L’opera si è distinta per la profondità tematica, la qualità narrativa e la capacità di restituire una figura femminile di coraggio e giustizia sociale. Le recensioni pubblicate hanno riconosciuto all’autrice la capacità di “ascoltare l’affaticato rumore del mondo” e trasformarlo in una scrittura densa di empatia e impegno civile.

Il Ninfa Camarina ha anche due premi satellite:

il Premio “Ninfa d’Argento” che sarà assegnato all’attore Andrea Tidona, protagonista del teatro, del cinema e della fiction italiana, per una carriera ricca di interpretazioni intense, autentiche e memorabili;

il Premio di Cultura Classica “Virgilio Lavore” che andrà all’archeologa Rosalba Panvini, per il suo straordinario impegno nella tutela, nella valorizzazione e nella divulgazione del patrimonio archeologico siciliano e mediterraneo.

Nel corso degli anni, il Premio Ninfa Camarina ha visto sfilare nomi illustri della cultura italiana. Tra i vincitori del Premio della Critica si ricordano Simonetta Agnello Hornby, Marco Missiroli, Roberto Alajmo e Silvana La Spina. Il Premio “Ninfa d’Argento” è stato assegnato, tra gli altri, a personalità del calibro di Andrea Camilleri, Pasquale Scimeca, Francesco Cafiso, Arturo Di Modica, Roberto Andò. Il Premio Virgilio Lavore, dedicato alla cultura classica, ha reso omaggio a figure di rilievo come Valerio Massimo Manfredi, Sebastiano Tusa, Giuseppe Voza, Jan Kindberg Jacobsen.

L’evento sarà presentato dal giornalista Salvo Falcone. Ad arricchire la serata – che sarà aperta dalla orchestra sinfonica del Liceo Musicale Giosuè Carducci di Comiso, diretta dal Maestro Orazio Sammartino – gli intermezzi musicali dell’Accademia musicale Calliope diretta dalla maestra Giannella Gulino e le letture a cura dell’Associazione Culturale Lisi con Massimiliano Nicosia.

Nel foyer del teatro sarà allestita per l’occasione anche una mostra a cura del Centro Donna di Vittoria, presidente Silvana Amarù.

Il Premio Ninfa Camarina si conferma, ancora una volta, come un’occasione di grande rilievo culturale per la Città di Vittoria, capace di unire letteratura, arte, memoria e impegno civile in un dialogo autentico tra autori, critici e pubblico.

Salva