Scenica Festival 2025: Vittoria ancora una volta capitale dello spettacolo dal vivo

VITTORIA – Con la coinvolgente ed emozionante esibizione della Piccola Orchestra dei Popoli – per la sezione Raccordi – si è chiusa ieri sera la 17ª edizione di Scenica Festival, che per tre fine settimana consecutivi ha trasformato la città di Vittoria in un palcoscenico a cielo aperto, crocevia di linguaggi artistici, visioni contemporanee e riflessioni sul presente. Tra prime nazionali, laboratori, spettacoli di teatro, circo, danza e musica, sono stati oltre 50 gli appuntamenti in cartellone, firmati da più di 25 compagnie italiane e internazionali. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, affollando teatri, chiostri, piazze e luoghi inediti della città. «Siamo felici – commentano gli organizzatori dell’associazione Santa Briganti – per la risposta del pubblico che ha apprezzato la qualità degli spettacoli affollando laboratori e incontri ma anche per la straordinaria sinergia che si è venuta a creare con altre associazioni, cooperative, attività commerciali che hanno sostenuto il festival partecipando attivamente e contribuendo a fare rete. Scenica continua a crescere e col festival anche il senso di appartenenza da parte della città ad un progetto culturale collettivo in cui si riescono ad incontrare eccellenze territoriali con eccellenze artistiche e professionali internazionali».

L’ultimo fine settimana ha mantenuto alta l’intensità emotiva e artistica. Grande attenzione hanno suscitato i lavori della sezione “Territorio” “Conduction – Transduction” e “Inertia”. Emozione e memoria si sono fusi nello spettacolo “Anima e Cuore” della compagnia Is Mascareddas, omaggio poetico all’arte dei burattini. Tanta curiosità e immediato sold out per la prima nazionale di “Cronaca di un evento”, a cura di Ultimi Fuochi Teatro: una performance site-specific che si è svolta in auto. Tra risate e virtuosismi di chitarre flamenco, cajon, giocoleria e canto, Paul Morocco ha fatto il pieno con il suo “Olé Comedy Show!”, mentre Alice Giulia Di Tullio e Ileana Falcone hanno portato un punto di vista inedito e femminile con il monologo “T’amerei anche se fossi brutto”, ispirato al personaggio di Rossana e alla storia di Cyrano. I Kataklò Athletic Dance Theatre con “Back to Dance”, hanno regalato due repliche travolgenti in teatro, intrecciando inediti e coreografie di repertorio. Momento conclusivo e simbolico del festival è stato il concerto della Piccola Orchestra dei Popoli, frutto della sezione “Raccordi”, che ormai da tre anni rappresenta il cuore pulsante del messaggio sociale di Scenica. Musica, strumenti realizzati con il legno delle barche dei migranti e la voce di artisti provenienti da diversi Paesi hanno portato in scena l’abbraccio tra culture, raccontando storie di accoglienza, migrazione e umanità. Il progetto è stato sostenuto dai fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese e dai progetti SAI gestiti dal Comune di Vittoria e attuati da Diaconia Valdese CSD – Servizi Inclusione, Cooperativa Iride, Cooperativa il Geranio e Cooperativa Area. Graditissimo l’insolito e divertente spettacolo “Error#440” una conferenza-spettacolo sul mistero e il fascino del suono e del suo legame col gesto – Compagnia Chilowatt.

Accanto agli spettacoli, anche mostre fotografiche, laboratori creativi per bambini, letture a cura di Nati per Leggere, incursioni urbane e concerti serali, come quello dei Ko Shin Moon al Wunder Casa-Teatro che ha donato una memorabile serata tra tradizionali suoni anatolici e musica elettronica. Scenica Festival è organizzato dall’associazione culturale Santa Briganti, con la direzione artistica di Andrea Burrafato, con il sostegno del Comune di Vittoria, del Libero consorzio comunale di Ragusa, della Regione Sicilia e del Ministero della Cultura e anche quest’anno si è confermato un evento multidisciplinare e interdisciplinare di respiro internazionale, un’occasione di crescita culturale per il territorio, un laboratorio diffuso di comunità e visioni condivise. Foto e video di questa edizione sui canali social. Info sul sito www.scenicafestival.it

