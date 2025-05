Minacce all’ambientalista Riccardo Zingaro a Marina di Acate: “Se ne fregano tutti”

Marina di Acate – Ancora una volta, la battaglia per la tutela ambientale si scontra con l’intimidazione. L’ambientalista Riccardo Zingaro (nella foto) è stato oggetto di chiare minacce a Marina di Acate, mentre documentava lo scempio dei reati ambientali che affliggono il territorio. L’episodio si è verificato in queste ore, mettendo in luce la difficile e pericolosa realtà di chi cerca di denunciare l’abbandono indiscriminato di scarti agricoli.

Mentre Zingaro stava riprendendo con un video le discariche abusive di fratta e altri materiali di scarto provenienti dalla lavorazione delle serre, è stato affiancato in auto da alcuni produttori locali. Questi ultimi, con tono minaccioso, gli avrebbero intimato di cessare le riprese. “Mi hanno detto che mi sarebbero venuti a cercare”, ha riferito Zingaro, sottolineando la gravità dell’accaduto.

Il problema dei rifiuti agricoli e delle loro conseguenze ambientali è una piaga che affligge il territorio da anni. “È da anni che denunciamo questo scempio”, ha continuato Zingaro. “Ora è il periodo in cui gli scarti e la fratta vengono bruciati, con gravi ripercussioni dal punto di vista ambientale. È da anni che mettiamo in evidenza questa situazione e, purtroppo, se ne fregano tutti.”

Di fronte a questa escalation, Zingaro non si è tirato indietro: “Ho informato il sindaco di Acate che mi ha espresso la propria solidarietà e ritengo, altresì, che interverranno le forze dell’ordine.” Nonostante la solidarietà ricevuta, l’ambientalista non nasconde la sua amarezza: “Certo, è spiacevole che occorra difendersi per quello che dovremmo considerare un diritto sacrosanto del nostro territorio. E, invece, i cumuli di rifiuti pericolosi continuano a crescere e nessuno fa niente. I disastri ambientali continuano.”

L’episodio di Marina di Acate riaccende i riflettori su una questione cruciale: la necessità di un controllo più stringente e di un’azione decisa per contrastare i reati ambientali, garantendo al contempo la sicurezza di chi, come Riccardo Zingaro, si batte per la difesa del nostro ecosistema.

