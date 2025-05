Basket. Cassino-Virtus Ragusa, domenica lo spareggio playout per restare in B

Cassino – Questa volta è davvero l’ultima chiamata. La Virtus Ragusa di basket si gioca la permanenza in B nazionale nella serie con la Virtus Cassino, anche questa al meglio delle cinque gare. Si comincia domenica pomeriggio, alle 18, al PalaBorrelli di Scauri, in provincia di Latina. A circa una quarantina di minuti da Cassino. Ragusa arriva dalla sconfitta per 3-0 al primo turno contro Piombino: in gara-3 è stata rimontata dal +16. I laziali, invece, si erano illusi dopo la vittoria sul campo di Crema: hanno perso le successive tre partite. Sarà una serie da dentro o fuori.

Cassino ha chiuso la stagione regolare al 18° posto, davanti a Rieti (che si è appena salvata battendo in cinque partite Desio). Nel girone A, ha collezionato un record di 10 vinte (una in più di Ragusa) e 26 perse. Filmore Beck è il miglior realizzatore stagionale con 14,6 punti di media. Diego Terenzi, che aveva iniziato la stagione a Omegna, è arrivato a marzo e ha subito avuto impatto: nelle prime quattro gare di playout ha segnato più di tutti. Il play è l’esperto Michael Teghini. Occhio ai centimetri di Alessandro Riva (10.8 punti e 7,1 rimbalzi in regular season). Il coach è Andrea Auletta.

Ragusa è reduce da un’ultima parte di stagione complicata, con una sola vittoria (in casa contro Monferrato). I due allenatori, Massimo Di Gregorio e Lia Valerio, stanno preparando la squadra con la meticolosità di sempre, ma ciò che servirebbe in questa fase è una reazione di carattere, che consenta di affrontare e superare le singole difficoltà che ogni partita presenta. Nei primi due episodi della serie contro Piombino la squadra si è sciolta nel terzo quarto; in gara-3 ha tenuto le redini per 39’, prima di farsi rimontare. Un’altra certezza fin troppo ovvia è che per portare a casa la salvezza occorre vincerne almeno una in trasferta: la Virtus non ci riesce dall’81-76 di Saronno: era il primo marzo.

Gara-1 del secondo turno di playout contro Cassino si gioca domenica alle 18 e sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito e l’app LNP Pass. Arbitri dell’incontro sono Giuseppe Scarfò di Palmi e Samuele Riggio di Siderno. Gara-2 è in programma martedì 27 alle 21, ancora a Scauri, prima del trasferimento al PalaPadua per gara-3, venerdì 30 maggio.

Salva