Giallo a Marina Marza: 49enne trovato morto in casa, si indaga sulle cause del decesso

Ispica – La comunità di Rosolini è sotto shock per la tragica e improvvisa scomparsa di Francesco Iozia, 49 anni, il cui corpo è stato rinvenuto questa mattina nella sua abitazione di via delle Angurie, a Marina Marza, nel territorio comunale di Ispica.

Attualmente, le indagini sono in corso per fare piena luce sulle cause del decesso. L’ispezione cadaverica è tuttora in fase di svolgimento, con il medico legale chiamato a sciogliere il dilemma principale: si è trattato di una morte naturale o il decesso è riconducibile all’uso di stupefacenti? Tutte le ipotesi restano aperte in questa fase investigativa.

Francesco Iozia era molto conosciuto e stimato a Rosolini, e la notizia della sua morte ha lasciato l’intera città sgomenta. Si attendono ora i risultati dell’esame autoptico per comprendere cosa abbia causato la prematura scomparsa dell’uomo.

