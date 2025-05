25 maggio ’25: Maria Rosa Cutrufelli a Modica

MODICA – L’attesa per la quarta edizione di Scenari 2025, il prestigioso evento culturale di Modica, cresce di giorno in giorno. Il suo direttore artistico, Piera Ficili, sta ultimando i preparativi per svelare un parterre di ospiti di spicco nazionale e internazionale provenienti dal mondo della letteratura, del giornalismo e non solo. Quindici appuntamenti esclusivi animeranno i luoghi più suggestivi della città durante gli ultimi fine settimana di giugno e tutti i weekend di luglio, promettendo di lasciare un segno indelebile nel panorama letterario italiano.

Ma prima che il sipario si alzi ufficialmente su Scenari 2025, Modica si prepara ad accogliere un evento di pregio che farà da gustoso prologo alla rassegna. Domenica prossima, 25 maggio, alle ore 19:00, torna l’appuntamento con l’Aperitivo Letterario, ospitato nella suggestiva cornice di Cavatappi, winebar situato al civico 15 di via Deodato, alle spalle di corso Umberto.

Protagonista della serata sarà la scrittrice Maria Rosa Cutrufelli, che presenterà il suo ultimo libro, “Il cuore affamato delle ragazze” (Mondadori editore). A dialogare con l’autrice sarà la giornalista Marianna Triberio, offrendo al pubblico un’occasione imperdibile per approfondire i temi e le suggestioni del romanzo.

“Il cuore affamato delle ragazze” ci trasporta nella New York del 1910, seguendo le vicende di Etta, una giovane donna giunta da Philadelphia per lavorare come infermiera a Ellis Island. Qui incontra Tessie, una cucitrice impegnata come interprete per l’Unione delle operaie, che la introduce nel mondo del sindacalismo e del suffragismo femminile. In un’epoca di fermento sociale e di scioperi per migliori condizioni di lavoro, Etta e Tessie si ritrovano in prima linea. Il tragico incendio della fabbrica di camicette Triangle nel 1911, con la sua drammatica perdita di vite operaie, diventerà un detonatore di rabbia e di consapevolezza per tutte le lavoratrici.

Il libro di Maria Rosa Cutrufelli offre una potente fotografia di un momento storico cruciale, in cui le donne si unirono per la prima volta per far sentire la propria voce, reclamando giustizia, lavoro dignitoso, amore e una vita piena. L’aperitivo letterario a Cavatappi rappresenta dunque un’anteprima di grande valore per Scenari 2025, un’occasione per immergersi in una storia intensa e attuale, guidati dalla sapiente narrazione di una delle voci più importanti della letteratura contemporanea italiana. L’appuntamento è fissato per domenica 25 maggio alle ore 19:00: un’occasione da non perdere per gli amanti della lettura e per coloro che attendono con trepidazione l’inizio di Scenari 2025.

