Monterosso Almo. Giusy Roccuzzo eletta nuova segretaria del PD locale  

Sabato sera, durante il congresso del Partito Democratico locale, è stata eletta all’unanimità la nuova segretaria: Giusy Roccuzzo, nata il 15 febbraio 1995 e insegnante di scuola elementare. La sua elezione segna un momento di svolta per il Circolo monterossano, che punta ora con decisione a un ricambio generazionale e a una nuova fase politica.

La giovane età della nuova segretaria, unita alla sua professione educativa, rappresenta simbolicamente il desiderio di investire in futuro e rinnovamento. “Un partito rinnovato – si legge nella nota diramata al termine del congresso – che vuole rappresentare un cambio generazionale con l’introduzione di nuove idee e prospettive da mettere al servizio della collettività monterossana”.

L’elezione di Giusy Roccuzzo è la novità più rilevante di un congresso che ha sancito anche un rinnovamento complessivo dell’intero gruppo dirigente locale del partito. “Nuove energie entrano a far parte della nostra organizzazione – continua la nota – con l’auspicio che ciò possa imprimere maggiore dinamismo e impegno per affrontare le sfide di un paese che ha un disperato bisogno di credere nel suo futuro. Ora più che mai”.

Il voto, espresso all’unanimità dalla platea congressuale, ha interessato non solo la segreteria locale, ma anche le cariche provinciali e regionali del partito, segno di una compattezza interna che sembra voler rilanciare il PD come protagonista nella vita politica del territorio.

Per Monterosso Almo, l’elezione di una giovane donna alla guida del circolo democratico locale rappresenta un segnale forte di apertura e rinnovamento. Resta ora da vedere come queste nuove energie sapranno tradursi in proposte concrete e iniziative per il futuro del paese.

