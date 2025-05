Iniziativa di solidarietà per la popolazione di Gaza

Quello che sta succedendo a Gaza non può lasciarci indifferenti. In queste ultime ore è stata avviata dall’esercito israeliano l’operazione “Carri di Gedeone”, ossia un attacco su vasta scala

per conquistare definitivamente Gaza, compreso lo spostamento della maggior parte della popolazione della Striscia di Gaza. L’unica possibilità per evitare che l’offensiva prosegua sarebbe un accordo d tregua ai negoziati in corso a Doha. Ma, nel frattempo, a pagarne le conseguenze saranno, ancora una volta, i civili che, nel corso di questa operazione, non potranno ricevere gli aiuti umanitari. Davanti a questa catastrofe umanitaria, la nostra coscienza e la nostra umanità non possono rimanere silenti. La solidarietà e la compassione sono valori fondamentali della nostra comunità, motivo per cui, come essere umano e come consigliera comunale – ha detto Elena Frasca, del Gruppo consiliare Siamo Modica – ho sentito il dovere morale di lanciare un appello all’Amministrazione comunale e a tutti i consiglieri, al di là degli steccati della politica, per aderire ad una piccola ma significativa azione. Prendendo spunto dall’iniziativa presentata delle consigliere del Comune di Vittoria, Sara Siggia e Bianca Mascolino, ho invitato, insieme ad altri colleghi consiglieri, l’Amministrazione comunale di Modica ad illuminare di rosso il Comune e/o altri edifici comunali. Questa proposta, già formalizzata ed inviata all’Amministrazione, rappresenta un gesto simbolico per esprimere la solidarietà di una comunità nei confronti di un’altra, oppressa e martoriata, e promuovere una riflessione sull’impatto devastante che i conflitti attuali hanno sulle popolazioni civili coinvolte. Un’iniziativa per la quale i proponenti sono pronti a farsi carico delle relative spese di realizzazione. Spero che questo appello possa essere accolto dalle Istituzioni locali, andando oltre le differenze politiche. Il documento che illustra l’iniziativa è depositato al Comune ed è a disposizione di tutti Consiglieri e degli Amministratori che possono condividerlo e sottoscriverlo. Altresì invito e invitiamo il Presidente e i Consiglieri del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, i Deputati regionali e nazionali ad unirsi a questa e alle altre iniziative che si stanno susseguendo nella provincia iblea. È una questione di umanità esprimere la nostra vicinanza e il nostro sostegno a chi sta soffrendo.

