Messaggio augurale del Gran Priore Ecclesiastico a Sua Santità Leone XIV

L’Ordine Militare e Ospedaliero di San Lazzaro di Gerusalemme, che ha come Protettore Spirituale Sua Beatitudine il Patriarca Melchita Youssef Absi e come 50° Gran Maestro S.A.S. Don Francisco de Paula Joaquin de Borbon y von Hardenberg-Furstenberg, con profonda gioia e riverenza si unisce al giubilo della Chiesa universale per l’elezione di Sua Santità Leone XIV a 267° successore di San Pietro.

Con questa elezione è emersa l’importanza della comunione e dell’unità della Chiesa, chiamata ad annunciare al mondo intero la pace “disarmata e disarmante, umile e perseverante” di Cristo risorto e a costruire ponti attraverso il dialogo e l’incontro. Queste parole sono in profonda sintonia con i principi del nostro Ordine, che fin dalle sue origini ha abbracciato una vocazione ecumenica, promuovendo l’unità tra le diverse tradizioni cristiane e il servizio ai lebbrosi, ai malati e ai bisognosi.

L’elezione di Leone XIV rafforza la nostra speranza di un rinnovamento del cattolicesimo che abbracci la diversità e promuova la riconciliazione tra le confessioni cristiane, cosa importante per noi come Ordine ecumenico. Come membri di un Ordine che valorizza la dimensione spirituale, culturale e caritativa, ci sentiamo chiamati a sostenere e collaborare con il Santo Padre nella sua missione di guidare la Chiesa cattolica verso un futuro di unità e pace.

A nome del Gran Maestro, del Gran Consiglio Magistrale e di tutti i membri del nostro Ordine, eleviamo le nostre preghiere per Sua Santità Leone XIV e ci uniamo agli auguri per un lungo e prospero ministero pastorale arricchito dai doni dello Spirito Santo. Confidiamo che la sua guida sia luce per tutti i fedeli e ispirazione per la nostra missione di Cavalieri e Dame di San Lazzaro.

† Michele Pennisi, GCLJ, Arcivescovo Emerito di Monreale

Gran Priore Ecclesiastico dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme