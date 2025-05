A Vittoria la prossima edizione del Memorial Peppe Greco

Memorial Peppe Greco si correrà a Vittoria il 27 settembre; l’ufficialità è stata decretata dalla presentazione della manifestazione a Roma, nella sede della Federazione Italiana di Atletica Leggera, alla presenza del presidente nazionale Stefano Mei.

C’erano gli organizzatori della gara: Emanuele Assenza, presidente dell’ASD Running Modica; Salvo Greco, presidente dell’Atletica Vittoria; Gianni Voi, storico patron della Peppe Greco e la giovane podista Silvia Assenza.

Come già preannunciato lo scorso anno, dunque, il Memorial si svolgerà a Vittoria. Gli atleti si sfideranno lungo un percorso di 1 km nel centro storico della città che sarà svelato nei prossimi mesi; un percorso che, assicurano gli organizzatori, metterà in risalto le qualità degli atleti d’elite della XXXII edizione della gara. Si sta già lavorando alla Start List che vedrà a Vittoria i più prestigiosi atleti della Fidal nazionale e regionale e non mancheranno le presenze straniere, come già era stato per lo scorso anno. Ci saranno delle conferme ma anche novità nell’organizzazione della gara come la gara dei master, inserita nel Grand Prix Provinciale degli Iblei 2025 e che metterà in risalto gli atleti iblei su un percorso omologato di 5 km.

L’evento sportivo che sin dal 1990 ha attirato podisti di fama mondiale, come Haile Gebrselassie, Paul Tergat e Kenesisa Bekele che hanno partecipato nel corso degli anni, è diventato una delle principali competizioni di mezzofondo e la sua XXXII edizione suggella la cooperazione delle due associazioni sportive ASD Running Modica e Atletica Vittoria che lo scorso anno hanno raccolto il testimonial da Gianni Voi facendo rivivere la gara

Dietro l’organizzazione del Memorial Peppe Greco un collaudato team, composto anche da Martina Statello, originaria di Scicli, responsabile adesso dell’Atletica Vittoria e da tempo collaboratrice di Gianni Voi nell’organizzazione della gara; e da Salvo Pisana tecnico specialista del mezzofondo della Running Modica, allenatore di IV livello Fidal e di recente nominato Fiduciario Tecnico Regionale della Fidal Sicilia

“Sono emozionato e vivo con entusiasmo il fatto che quest’anno sarà la mia città ad ospitare la Peppe Greco – dice Salvo Greco, presidente dell’Atletica Vittoria all’indomani della presentazione a Roma della manifestazione. Il Memorial cambia città, ma non le finalità di promuovere lo sport, la fratellanza, celebrare la vita. Insieme ad Emanuele vogliamo vedere il Memorial come un marchio da diffondere in diverse città della Sicilia”.

“Il Memorial Peppe Greco è nella memoria collettiva come un’istituzione – dice il presidente della Fidal Stefano Mei- e sono felice che questa gara continui ad esistere e ad essere valorizzata prima grazie all’indiscusso impegno del patron Gianni Voi e adesso grazie alla passione e all’amore per la corsa di Emanuele e Salvo. Continuo a sostenere la sua organizzazione e, se potrò, anche quest’anno non mancherò alla sua presentazione ufficiale in casa e, perché no, al suo svolgimento il 27 settembre a Vittoria”.

