A Siracusa “Il Cnf incontra l’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia”

Venerdì 9 maggio, alle 12, al Teatro Comunale in via Del teatro 6, “Il Cnf incontra l’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia”. In apertura dell’assemblea interventi del Presidente del Consiglio Nazionale Forense Avv. Francesco Greco e del Vice Ministro della Giustizia Senatore Avv. Francesco Paolo Sisto.

L’assemblea proseguirà dalle 14,30 nella Sala Borsellino di Palazzo Vermexio (sede del Municipio), in piazza Duomo. 4.

Sabato 10 maggio al Teatro Comunale, dibattito “La giustizia oggi. È giusta la legge? È giusto il processo?”, a cura del Consiglio Nazionale Forense, dell’Unione dei Fori Siciliani e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa. Interventi del presidente del Cnf Francesco Greco, del ministro della Giustizia Carlo Nordio (in collegamento) e di Margherita Cassano, Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione.

