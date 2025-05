A Ragusa la Giornata del lavoro per l’inclusione “Insieme si può”

Ragusa – “Insieme si può” è la parola d’ordine della “Giornata del Lavoro per l’Inclusione” che si terrà mercoledì 11 giugno dalle ore 9.00, presso la Sala Conferenze dello Sviluppo Economico del Comune di Ragusa in via On. Di Quattro nella Zona Artigianale. L’evento è dedicato all’inclusione lavorativa per persone con disabilità, categorie protette… e non solo.

Per informazioni si può, puoi contattare il Servizio XIII Centro per l’Impiego di Ragusa telefonando ai numeri 0932082542 o 0932082544 o mandando una email a ulrgc00@regione.sicilia.it o una pec a cpi.rg@certmail.regione.sicilia.it

L’iniziativa è voluta alla Regione Siciliana, dal Comune di Ragusa, da Coesione Italia – Sicilia e da Sviluppo Lavoro Italia.

Salva