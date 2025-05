Il Maggio dei libri sboccia tra Scicli e Marina di Ragusa

Il Maggio dei Libri decolla a Scicli venerdì 9 maggio alle ore 18 presso il Circolo Brancati, in via Aleardi, dove Carmelo Arezzo converserà con Alessandro Di Salvo, Direttore artistico di “A TUTTO VOLUME – Libri in festa a Ragusa” sul tema “A Tutto Volume. Un Festival dei Libri tutti Ibleo”. Obiettivo è quello di disvelare i segreti del backstage di una manifestazione dedicata al Libro e alla Lettura che, giunta oggi alla XVI edizione, ha visto moltiplicarsi le fatiche degli organizzatori, ma soprattutto grandi soddisfazioni per tutti: autori, spettatori, sponsor e infine per i numerosi volontari e per gli organizzatori stessi.

Un’altra iniziativa avrà inizio ancora venerdì 9 per protrarsi fino a domenica 11. Presso la Parrocchia SS Salvatore del quartiere di Jungi di Scicli, grazie alla disponibilità di Padre Davide, si terrà una Esposizione di Libri Sacri messi a disposizione dalla Biblioteca – Sala di Lettura FILUSÌ. Più di 700 riviste e libri religiosi. Solo una parte del ricco patrimonio librario consistente in oltre 10000 titoli che il signor Luigi Silvio Fidone raccoglie da anni, con passione e competenza, in un locale di appena 35 metri quadrati poco distante dalla Parrocchia, spaziando da argomenti di interesse letterario, scientifico e divulgativo e mettendoli a disposizione della cittadinanza e dei visitatori, scrupolosamente ordinati per argomento.

Due giorni dopo, domenica 11 maggio alle ore 9, appuntamento in Piazza Duca degli Abruzzi di Marina di Ragusa, per il Walking Letterario “Coste di Libri Coste di Mare.” I partecipanti percorreranno a piedi la costa da Mazzarelli, antica denominazione della frazione marinara del Capoluogo, per raggiungere dopo circa 3,5 km la Riserva Naturale Macchia Foresta Foce Irminio, camminando lungo il tratto di ponente del Cammino Costiero “Barocco Slow Coast”. Un Cammino che unisce la costa dei tre Comuni UNESCO più a Sud dell’Europa continentale, da Marina di Ragusa a Marina di Modica, attraversando il territorio di Scicli. Con letture “di coste e di mare” scelte e lette dai partecipanti. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Mazzarelli in collaborazione con l’Associazione Siemu a Peri e termina con il raggiungimento della Riserva. Il rientro avverrà a piedi o con mezzo proprio.

Il 23 maggio alle 18 ancora a Scicli presso il Circolo Brancati, sarà la volta di Valentina Notarberardino, autrice di #Operazione Bestseller, che con “Dietro le quinte del successo editoriale” racconterà la nascita di quell’oggetto solo apparentemente inanimato che è il libro. Dialogherà con la nota scrittrice Carlo Blangiforti, Abulafia Editore.

Infine, ancora un incontro a Marina di Ragusa, alle ore 18 del 31 maggio presso il Giardino delle Suore di via Augusta, questa volta per la presentazione del libro di Lorenzo Guardiano “Le iscrizioni greche”, per i tipi di Abulafia Editore. Dialogherà con l’Autore Giovanni Di Stefano, letture a cura di Benedetto Guardiano.

Si sono coordinati per il successo di queste iniziative del Maggio dei Libri Abulafia Editore, Barocco Slow Coast, Biblioteca – Sala di Lettura FILUSÌ, Circolo Culturale Brancati di Scicli, Legambiente Scicli Circolo Kiafura, Libreria Don Chisciotte, Liolà, Pro Loco Mazzarelli, Siemu a Peri.

