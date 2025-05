Tentato furto in villa a Modica: proprietario sventa il colpo grazie alla videosorveglianza

MODICA – Attimi di paura ieri sera a Modica, in contrada Santa Rosalia. Una banda di ladri ha tentato di introdursi in una villetta situata in una strada parallela alla Modica-Pozzallo, nei pressi di un distributore di carburante, intorno alle ore 21.

Stando alle prime ricostruzioni, i malviventi sarebbero riusciti a forzare una finestra al primo piano dell’abitazione. Tuttavia, il loro piano è stato sventato dalla prontezza del proprietario di casa.

L’uomo, con ogni probabilità allertato da un sistema di videosorveglianza collegato al proprio telefono cellulare, ha immediatamente lanciato l’allarme alla polizia.

La risposta delle forze dell’ordine è stata rapida ed efficace: una pattuglia della polizia di Stato del commissariato di Modica è giunta sul posto in breve tempo.

Al momento non si hanno ulteriori dettagli sull’esito del tentato furto e se i ladri siano riusciti a portare via qualcosa prima dell’arrivo della polizia. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi e identificare i responsabili.

Uno dei ladri, che si trovava ancora all’interno dell’abitazione, nel tentativo di fuggire si è lanciato da una finestra del primo piano, portando con sé la refurtiva: una federa di cuscino contenente oggetti in oro, orologi e altri beni di valore. L’uomo, un pregiudicato originario di Catania, è stato prontamente bloccato e arrestato dagli agenti, che hanno recuperato la refurtiva e l’hanno restituita ai legittimi proprietari.

