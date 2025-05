Vittoria. “Passano i mesi ma nessuna novità sul recupero dell’ex mattatoio”

Vittoria – “Che fine ha fatto l’intervento di recupero dell’ex mattatoio che avrebbe dovuto essere destinato a luogo di aggregazione giovanile con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva per la cultura, connesso alle attività musicali e rispetto a cui la Regione ha finanziato lavori pari a 600mila euro con un Ddg del 24 ottobre del 2019?”. E’ questo il senso dell’intervento del consigliere comunale di Forza Italia, Biagio Pelligra, che torna a battere su un tasto particolarmente delicato dopo che già nel 2023 e nell’ottobre del 2024 aveva presentato una serie di interrogazioni sull’argomento. “In particolare – aggiunge adesso il consigliere Pelligra di nuovo alla carica – con riferimento all’ultima interrogazione, ci fu risposto in aula, dall’assessore comunale ai Lavori pubblici, che l’intervento era nei fatti completo e che sarebbero state necessarie delle piccole azioni di manutenzione da parte del settore competente. Bene, sono trascorsi sei mesi e ancora nulla. Per cui torniamo a fare sentire la nostra voce e chiediamo di sapere perché la struttura continui a essere chiusa e perché la responsabilità è stata rimbalzata all’ufficio Manutenzioni. Soprattutto vorremmo comprendere come mai, a un anno dalla conclusione dei lavori, non si ha nessuna notizia certa da parte dell’amministrazione comunale sull’apertura e sulla fruibilità dell’ex mattatoio. Sia fatta chiarezza e, soprattutto, sia spiegato alla città che cosa è accaduto e, soprattutto, se qualcosa non è andato a buon fine. Serve trasparenza. Non si può continuare a fare finta di nulla. Noi siamo qui, pronti a fare sentire la nostra voce se si continuerà ancora a perdere tempo su questa vicenda”.

Salva