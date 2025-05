Comiso. Lavori in corso nel cortile della scuola primaria Monserrato, Pd presenta interrogazione

I consiglieri comunali di Comiso Luigi Bellassai e Gaetano Scollo hanno presentato un’interrogazione consiliare urgente indirizzata al sindaco e all’assessore ai Lavori pubblici in merito ai lavori in corso presso il cortile della scuola primaria Monserrato di via Spallanzani. L’intervento, che ha comportato lo scavo profondo e la completa demolizione del cortile recentemente realizzato con una spesa pubblica di oltre 100mila euro, solleva serie preoccupazioni. In particolare, i lavori stanno generando forti vibrazioni che potrebbero compromettere la stabilità dell’edificio scolastico – una struttura storica – e stanno impedendo l’accesso in sicurezza agli alunni. «È inaccettabile – dichiarano i consiglieri – che interventi così invasivi siano eseguiti durante l’orario scolastico, mettendo a rischio la sicurezza dei bambini e del personale, senza una chiara comunicazione preventiva alla cittadinanza. Inoltre, il cortile era stato individuato come area di sicurezza in caso di emergenza sismica, funzione oggi totalmente compromessa». L’interrogazione, che sarà discussa nella prossima seduta del consiglio comunale, chiede all’Amministrazione di chiarire: le motivazioni e la programmazione dei lavori; se siano state effettuate verifiche statiche sull’edificio; se si intendano sospendere i lavori durante le attività didattiche; quali misure siano previste per garantire la sicurezza degli alunni; quale sia oggi l’area di ammassamento prevista in caso di emergenza. «La scuola è un presidio di comunità e merita rispetto – concludono Bellassai e Scollo –. L’Amministrazione ha il dovere di fornire risposte chiare e tempestive su interventi che impattano in modo così diretto sulla vita degli studenti e delle famiglie».

