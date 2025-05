Il Circolo Velico Kaucana ospita il Comitato Classe Optimist

Sono oltre cinquanta i giovani velisti attesi per questo fine settimana a Caucana per partecipare alla terza tappa del trofeo del comitato Classe Optimist, assegnata dal comitato VII Zona Fiv al Circolo velico Kaucana. La regata è aperta ai timonieri nati negli anni: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 (divisione A), 2015, 2016 (divisione B). I partecipanti giungeranno da tutta la Sicilia ed è prevista anche la presenza di sette timonieri provenienti dalla vicina isola di Malta, tesserati con la società Royal Malta Yacht Club, fatto abbastanza insolito per una regata zonale Optimist, circostanza che testimonia il legame esistente tra il Circolo velico Kaucana e l’isola dei Cavalieri.

I giovani velisti saranno accompagnati oltre che dagli istruttori anche da genitori e conoscenti che stanno trascorrendo sul posto il lungo ponte del Primo maggio godendo delle bellezze delle frazioni di Santa Croce Camerina.

Proprio per questo motivo il circolo organizzatore ha scelto come base nautica la sede del Circolo velico Kaucana e il porto rifugio di Punta Secca per il ricovero delle imbarcazioni, grazie anche alla fattiva disponibilità del Circolo nautico di Punta Secca Asd.

Le prove, a partire dalle 12 di domani, sabato 3 maggio, si svolgeranno nello specchio d’acqua antistante. Per l’occasione, il direttivo del Circolo velico Kaucana sarà lieto di presentare ai soci e ai dirigenti del comitato della VII Zona Fiv i recenti lavori di ristrutturazione che hanno riguardato la sede del circolo e che hanno reso gli spazi in concessione più confortevoli e accoglienti con nuovi servizi già per la prossima estate.

Gli interventi eseguiti sono stati già apprezzati dai soci durante l’assemblea annuale tenutasi lo scorso 25 aprile per l’approvazione del consuntivo 2024 e del budget 2025, seguita da un pranzo conviviale preparato presso la nuova “cucina dei soci”, che si qualifica non soltanto come luogo di preparazione, ma anche come momento di aggregazione per alimentare lo spirito familiare che da sempre contraddistingue il Cvk. Con la regata zonale Optimist del 3 e 4 maggio si avvierà anche il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto) con l’istituto statale di istruzione superiore “Giosuè Carducci” di Comiso, che vedrà impegnati circa 70 studenti per 40 ore di attività per l’approfondimento di competenze multilinguistiche, digitali, imprenditoriali, sociali e civiche in materia di cittadinanza. “Il rapporto con le scuole ha negli ultimi anni caratterizzato l’attività del nostro circolo – afferma il presidente Nunzio Micieli – oltre al Pcto abbiamo in cantiere numerosi progetti a valere sul Piano Estate 2025 che coinvolgeranno alunni delle scuole di vari livelli di istruzione con corsi di vela, windsurf e sup. Molto interessante è anche il laboratorio proposto dall’istituto di istruzione Superiore Giuseppe Mazzini di Vittoria denominato “La Fisica della Vela” con l’applicazione pratica dei principi di meccanica classica (forze e vettori) associati ad una esperienza in mare guidata dagli istruttori federali in forza al Circolo velico Kaucana”.

