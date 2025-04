Tentata truffa dello specchietto a Modica: anziano nel mirino, sventata dalla Polizia

Modica – Un tentativo di “truffa dello specchietto” ai danni di un uomo di oltre settant’anni è stato sventato a Modica grazie al pronto intervento della Polizia di Stato. L’episodio si è verificato in pieno giorno in una via centrale della città, e ha portato alla denuncia di due donne originarie del siracusano.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato P.S. di Modica, l’anziano automobilista è stato bruscamente fermato da due donne che, con urla e gesti insistenti, lo hanno costretto ad arrestare la marcia del veicolo. La scena non è sfuggita all’occhio vigile di un agente del Commissariato, libero dal servizio in quel momento, il quale ha immediatamente allertato il numero unico di emergenza 112.

Grazie alla rapida risposta degli agenti della Volante, le due donne sono state bloccate e identificate. L’anziano, ancora scosso dall’accaduto, ha formalizzato una denuncia nei loro confronti. Nel suo racconto agli inquirenti, ha spiegato come le due donne, successivamente identificate come una 61enne e una 37enne entrambe residenti nel siracusano e già note alle forze dell’ordine per precedenti specifici, gli avessero richiesto denaro per un presunto danneggiamento alla loro autovettura. Un danno che, come accertato, era stato simulato con il lancio di un sasso.

Il tempestivo intervento della Polizia ha quindi impedito che la truffa si concretizzasse, evitando un danno economico all’anziano. Le due donne sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa con l’accusa di tentata truffa.

In considerazione dei loro precedenti specifici, il Questore di Ragusa ha emesso nei confronti delle due donne un foglio di via obbligatorio dal comune di Modica per un periodo di quattro anni, misura volta a prevenire ulteriori episodi di questo genere sul territorio comunale. L’episodio sottolinea l’importanza della prontezza dei cittadini e dell’efficacia del controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine nel contrasto a questo odioso tipo di truffe, che spesso prendono di mira le fasce più vulnerabili della popolazione.