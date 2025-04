In Memoria di Francesco Paolino, un giovane studente prematuramente deceduto

Si terrà il 29 aprile all’Istituto di Istruzione Superiore “G. Galilei – T. Campailla” un’assemblea in memoria di Francesco Paolino, uno studente della 5ª che ha lasciato questo mondo troppo presto. Un giovane pieno di vita, con sogni e speranze per il futuro. La sua prematura scomparsa ha lasciato un grande dolore, ma il suo ricordo è rimasto vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato. A lui – hanno detto alcuni amici e compagna di scuola – vogliamo dedicare questo evento, che deve essere un’occasione di solidarietà, condivisione e impegno collettivo. Per questo abbiamo deciso di organizzare delle attività distribuite nei vari spazi della scuola.

● All’interno:

○ Auditorium: Asta di Beneficenza;

○ Palestra: punto di ristoro;

○ Androne: Pesca Studentesca, di cui le modalità saranno quelle di una donazione volontaria con premio simbolico; Stand uova di pasqua

○ Classi designate (2D, 2B): attività ludiche con giochi (es. Giochi da tavolo) con numero ristretto di partecipanti

● All’esterno:

○ Campo sportivo: continuazione delle partite settimanali del torneo di calcio scolastico in corso;

○ Cortile esterno:

■ Caccia alle uova;

■ Stand di panini freschi e prodotti da forno, procurato dal panificio “Belluardo Antonino panificio” abilitato con licenza alla vendita di prodotti alimentari e bibite all’interno della scuola;

■ Tavoli da ping-pong

Ogni attività sarà monitorata da alcuni volontari del corpo docenti e da studenti maggiorenni. “Il nostro obiettivo è quello di unire la comunità scolastica in un gesto concreto di affetto e memoria”. Il ricavato di questi eventi organizzati per ricordare il nostro “Amico”, sarà devoluto all’associazione SAMOT, (https://gofund.me/3e90017d) che ha accompagnato Francesco con cura e umanità fino alla fine. “Avremo cura e ci stiamo impegnando tutti quanti, a cominciare dai docenti, ai rappresentanti d’Istituto, studenti e volontari, affinché il tutto sia articolato nel massimo rispetto e serietà, seguendo tutte le direttive che ci verranno indicate. Per noi, amici di Francesco, sarà un’occasione per ricordarlo nel modo più bello possibile, tra solidarietà e commozione.

