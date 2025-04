Santa Croce Camerina. Iniziati lavori circonvallazione contrada Canestanco

Santa Croce Camerina – Hanno avuto inizio i lavori nella circonvallazione di contrada Canestanco, nel tratto compreso tra la Strada Provinciale Santa Croce-Marina di Ragusa e la strada Comunale 35 per Punta Secca. “Riasfalteremo questo tratto per garantire una circolazione più sicura per tutti gli utenti della strada – dichiara il sindaco Peppe Dimartino -. Il traffico sarà sospeso sino alla fine dei lavori e sarà nostra cura fornire aggiornamenti sulla riapertura. Le condizioni delle nostre strade sono una problematica importante ma l’impegno è massimo e le situazioni di emergenza sono diverse: stiamo procedendo per gradi per interventi che siano definitivi e programmati in base alle priorità”.

