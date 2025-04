Ragusa, stretta della Polizia Stradale contro guida in stato di ebbrezza e stupefacenti: controlli a tappeto nel weekend

Ragusa – Fine settimana all’insegna dei controlli serrati sulle strade della provincia di Ragusa da parte della Polizia Stradale. Come disposto dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza e dal Servizio Polizia Stradale, sono stati intensificati i servizi di prevenzione mirati a contrastare il fenomeno dell’incidentalità legato all’abuso di alcol e/o droghe. L’obiettivo primario è stato quello di garantire una maggiore sicurezza e fluidità del traffico, soprattutto nelle fasce orarie e nei tratti stradali più a rischio di congestionamento, in particolare lungo la fascia costiera frequentata dai vacanzieri.

La Sezione Polizia Stradale di Ragusa, in linea con le direttive del Questore, ha dispiegato un ingente numero di pattuglie, ben 13 unità provenienti dal capoluogo e dal Distaccamento di Vittoria. Gli agenti hanno effettuato numerosi posti di controllo, utilizzando non solo autovelox per il controllo della velocità, ma anche specifiche apparecchiature per accertare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti e/o alcoliche da parte dei conducenti.

L’attività di prevenzione ha prodotto risultati significativi. Sono state identificate 102 persone, di cui 54 sottoposte al test dell’etilometro. I controlli hanno riguardato 57 veicoli, portando all’accertamento di 55 infrazioni al Codice della Strada, tra cui spiccano 6 casi di guida in stato di ebbrezza.

Le violazioni accertate hanno comportato la decurtazione di ben 171 punti dalle patenti di guida e il ritiro di 12 patenti e 5 carte di circolazione. Inoltre, 6 veicoli sono stati sottoposti a sequestro e 3 a fermo amministrativo. Fortunatamente, nel corso dei controlli è stato rilevato un solo incidente stradale, che ha causato danni unicamente ai veicoli coinvolti.

La Polizia Stradale ha espresso soddisfazione per la sensibilità dimostrata dalla maggior parte degli automobilisti nel rispettare le norme del Codice della Strada, sottolineando come ciò abbia contribuito a evitare incidenti gravi durante il fine settimana.

Tuttavia, l’impegno per la sicurezza stradale non si ferma qui. Le forze dell’ordine hanno annunciato che tali controlli saranno ripetuti su tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione ai prossimi periodi festivi. L’appello agli utenti della strada è chiaro: massima diligenza nel rispetto delle regole per garantire la sicurezza di tutti.