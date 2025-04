Giornata mondiale salute e sicurezza sul lavoro, lunedì al Fermi di Ragusa un evento rivolto agli studenti

L’ente Sfera scuola edile e Cpt di Ragusa in collaborazione con il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Ragusa e Formedil, ha scelto, quest’anno, di celebrare la “Giornata Mondiale della Salute e Sicurezza sul Lavoro, istituita dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro con l’iniziativa denominata “Con La Sicurezza Iniziamo dalle Scuole”. L’evento è in programma lunedì 28 aprile, alle ore 11,00 nell’Auditorium dell’Istituto scolastico di viale Europa.

Oltre ai saluti istituzionali, sono previsti gli interventi del presidente dell’ente Sfera Rosario Ruta e del vicepresidente Salvatore Tavolino che parleranno dell’attività dell’Ente e della sicurezza in ambito lavorativo; seguirà un intervento tecnico sulle normative della sicurezza del consulente tecnico sulla Sicurezza, Ingegnere Filadelfo Manoli e, prima delle conclusione, del direttore nazionale di Formedil, Stefano Macale. Inoltre sarà messo in scena dalla compagnia teatrale Collettivo “Con –Tatto” uno spettacolo teatrale intitolato “Vite a Perdere”: un viaggio emozionale che farà vivere agli spettatori storie di lavoro, di sacrifici, ma anche di errori evitabili. Attraverso la rappresentazione teatrale si cercherà di trasmettere agli studenti

• l’importanza delle regole: un attimo di distrazione può cambiare una vita;

• il valore della prevenzione: molte tragedie si possono evitare con la giusta attenzione.

• la condivisione delle regole sulla sicurezza: Parlare di un rischio può salvare vite.

“Noi crediamo che la sicurezza si apprenda fin dai banchi di scuola – dichiara Francesco Maltese direttore dell’Ente Sfera di Ragusa-, ed è per questo che abbiamo iniziato lo scorso anno una collaborazione con le scuole superiori fornendo la formazione sulla sicurezza per l’alternanza Scuola Lavoro”. “Come imprenditori delle costrizioni – dichiara Rosario Ruta, presidente dell’Ente Sfera – il nostro obiettivo è che, un domani, quando gli studenti entreranno in un ufficio, in cantiere o in un laboratorio, riusciranno a riconoscere un rischio, e avranno gli strumenti per tutelare la propria sicurezza”.

