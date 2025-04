Libri, Giovanni Criscione (La strage di Modica) ospite di “Imbrattapagine” con Maevee Sandonati

Un libro “militante” alla vigilia dell’80° anniversario della Liberazione. Giovedì 24 aprile alle ore 21, lo storico Giovanni Criscione sarà ospite di “Imbrattapagine”, salotto letterario virtuale condotto da Maevee Sandonati, per parlare del suo ultimo libro “La strage di Modica. 29 maggio 1921. Un caso irrisolto di cento anni fa” (Sicilia Punto L, 2024).

Giunto alla sua seconda stagione, “Imbrattapagine” è un format esclusivo di Galive A.P.S. per Nova Web Tv, trasmesso in diretta sul proprio canale e su un ampio network di televisioni, radio e piattaforme Social.

Nel corso dell’incontro lo studioso siciliano parlerà del suo saggio, che getta nuova luce su un episodio oscuro della storia italiana. Il 29 maggio del 1921, a Modica, in Sicilia, durante una manifestazione di lavoratori, alcuni fascisti con l’appoggio della forza pubblica aprirono il fuoco sulla folla uccidendo nove persone. L’episodio, che si inseriva nel clima teso delle proteste per le elezioni farsa del 15 maggio precedente e per la mancata distribuzione delle terre, assunse i connotati di una strage fascista e di Stato. Lo si è qualificata come un episodio oscuro della storia nel duplice significato, proprio e figurato, del termine. Oscuro perché a lungo ignorato, a differenza di altre stragi come Portella della Ginestra (1947) o Piazza Fontana (Milano, 1969). Ma anche perché i mandanti, gli esecutori e i moventi sono rimasti nell’ombra, nonostante un’inchiesta del Ministero dell’Interno, un processo presso la Corte di Assise di Siracusa e il tentativo di riaprire il caso, dopo la caduta del fascismo, presso la Corte di Cassazione. Attraverso documenti d’archivio e atti giudiziari inediti, l’autore ricostruisce il contesto dell’epoca, le storie delle vittime, lo sviluppo delle indagini e le vicende processuali che non riuscirono a restituire ai familiari una verità. Un “cold case” che si riapre oggi, alla luce delle nuove acquisizioni documentarie. E che non riguarda soltanto la storia locale, ma si inserisce in un più ampio capitolo della storia nazionale: quello che vide l’Italia, dalle Alpi alla Sicilia, unita sotto il segno del manganello, con centinaia di stragi compiute dai fascisti con il sostegno di prefetti, questori, carabinieri, guardie regie e uomini dello Stato.

Nel dialogo con Maevee Sandonati, autrice e conduttrice del programma, Criscione ripercorrerà, la sua recente produzione storiografica, che spazia dalla storia del turismo (Siracusa) a quella dell’emigrazione e dell’impresa (Antica Dolceria Bonajuto, Modica). Il tutto sarà accompagnato, come di consueto, da una galleria fotografica e filmati video che illustrano i momenti salienti della sua attività. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di storia contemporanea, di memoria civile e di inchieste storiche e giudiziarie irrisolte.

