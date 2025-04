Vittoria. Una piazza gremita per la rappresentazione di ieri. Domani la Resurrectio

Vittoria – Una piazza gremita come non si vedeva da tempo. Una rappresentazione intensa, drammatica e allo stesso tempo sublime grazie alla musica, una compagnia che ha trovato la giusta alchimia e che ha misurato sapientemente la tradizione del testo del Ricca con le novità introdotte dal regista, Andrea Traina. L’edizione 2025 del Dramma Sacro lascia certamente un segno unico, anche nel percorso che lo stesso Traina, insieme al sindaco Francesco Aiello e all’arciprete Salvatore Converso, ha tracciato: “La città di Vittoria può e deve diventare vero e proprio laboratorio teatrale, che culmini nella rappresentazione del venerdì santo, attraverso il coinvolgimento degli istituti scolastici e dei più giovani”. Un auspicio che non può che essere condiviso. Il cast si è mosso sapientemente nel palcoscenico a cielo aperto di piazza Calvario. Da Gaetano Aronica ad Andrea Tidona, passando per Alessandro Romano, Luca Iacono, Giuseppe Bisogno e Vittorio Bonaccorso, con una Tiziana Bellassai, nei panni di Maria: madre straziata dal dolore. A completare il cast, Maria Rita Sgarlato, Marcello Montalto, Michele Carvello e Lorenzo Pluchino. Indispensabile la partecipazione di Roberta Piccilli e delle allieve della sua scuola, Artedanza Tersicore, che hanno dato corpo alle emozioni, con una presenza che ha reso ancora più vibrante e completa la scenografia. A rendere ancora più incisiva la rappresentazione, come detto, la musica originale del Maestro Marco Cascone ed eseguita dal vivo dall’orchestra, con la straordinaria voce solista di Fiammetta Poidomani.

Domani il finale, alle 20,30, nella basilica di San Giovanni con la Resurrectio, sempre firmata da Andrea Traina, in un’edizione che intreccia il linguaggio del cinema e quello del teatro, con un grande ledwall verticale sul quale scorrono i volti della tradizione (Marco Comitini, Andrea Traina, Alessandro Romano, Giuseppe Ferlito, Salvo Paternò, Luca Iacono, Salvo Guastella, Giulia Massari), mentre Prologo ed Epilogo dal vivo sono affidati alle voci di Tiziana Bellassai e Carla Cintolo, con la partecipazione di Lorenzo Pluchino. Musiche di Marco Cascone e canto di Fiammetta Poidomani.

