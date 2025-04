Via Crucis dei centri sociali di Modica: raccontano la Passione di Cristo con i testi di Nino Baglieri

Modica – In questo Venerdì Santo, giorno in cui la Chiesa rivive con profonda commozione la Passione del Signore, desideriamo condividere una toccante iniziativa che ha segnato l’inizio della Settimana Santa nella nostra comunità.

Domenica scorsa, in occasione della Domenica delle Palme, i Centri Sociali di Modica Sorda – Sacro Cuore e di Modica Alta si sono ritrovati presso la Parrocchia di San Giorgio Martire per vivere insieme una Via Crucis speciale, ispirata alle riflessioni del Servo di Dio Nino Baglieri, figura amata e profondamente legata alla città della Contea.

L’evento, coordinato da Marcello Bruno e guidato dal parroco don Michele Fidone, ha coinvolto attivamente gli utenti dei centri sociali, ciascuno dei quali ha messo a disposizione il proprio talento, trasformando la preghiera in un autentico momento di condivisione spirituale.

Ogni stazione del percorso è stata arricchita da gesti simbolici di grande impatto: una giovane ragazza ha accompagnato diversi fedeli all’altare, srotolando un nastro rosso – segno del cammino della Passione – e consegnando loro un cero acceso, simbolo di luce, preghiera e speranza. L’effetto scenico, curato con attenzione e creatività da Marcello Bruno, Marcello Sarta e Sabina Cicero, ha generato un’atmosfera carica di emozione e raccoglimento.

«Ripercorrere le ultime ore di Gesù – ha spiegato don Michele Fidone – è sempre un momento intenso. Viverlo in questo modo, con effetti scenici capaci di toccare il cuore, ha aiutato tutti noi a comprendere ancora più a fondo il significato spirituale di questo cammino. Come ricorda Nino Baglieri nei suoi testi, Gesù è morto per liberarci e donarci una vita nuova, fatta di amore per Lui e per il prossimo».

La partecipazione della Misericordia di Modica e la collaborazione tra i due Centri Sociali hanno reso questa celebrazione un’esperienza corale, coinvolgente, capace di preparare i cuori alla solennità del Triduo Pasquale, un momento arricchito anche dalla presenza di Rosa Baglieri, sorella e testimone del cammino di fede del Servo di Dio Nino Baglieri

Foto di Antonino Giurdanella

