Protezione Civile, importante riconoscimento per il Comune di Santa Croce

Importante riconoscimento per il Comune di Santa Croce che, in occasione della manifestazione “Maratona dei Sindaci dei Comuni virtuosi in Protezione Civile”, svoltasi presso il centro fieristico Sicilia Fiera di Misterbianco, ha ricevuto una menzione speciale per la migliore attitudine nella gestione e nel superamento delle emergenze del proprio territorio. A consegnare il premio è stato il direttore generale del Dipartimento regionale di Protezione Civile, Salvo Cocina, nelle mani del sindaco, Peppe Dimartino, accompagnato per l’occasione dal coordinatore della Sala operativa comunale di Protezione Civile, TGR Salvo Traina. Durante il suo intervento, il primo cittadino ha espresso profonda gratitudine per l’onorificenza: “Questo riconoscimento è merito, prima di tutto, del nostro straordinario Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile, del funzionario responsabile, Gaudenzio Occhipinti, di tutto l’ufficio comunale di Protezione Civile, e di quanti ogni giorno si impegnano con dedizione e spirito di servizio per tutelare la nostra comunità. Sono una risorsa indispensabile, che l’Amministrazione comunale continuerà a sostenere con convinzione, affinché possano operare con strumenti e mezzi sempre più adeguati”.

Il riconoscimento ricevuto sottolinea l’efficacia del modello operativo adottato dal Comune di Santa Croce Camerina in materia di Protezione Civile, un modello che punta su preparazione, collaborazione e tempestività di risposta alle emergenze, e che rappresenta oggi un esempio virtuoso a livello regionale. L’Amministrazione comunale esprime il proprio orgoglio e ringrazia tutti coloro che, ogni giorno, mettono a disposizione tempo, competenze e passione per garantire sicurezza, prevenzione e assistenza alla cittadinanza.

