Influencer italiani: scopri i migliori streamer di contenuti sul gioco d’azzardo

Negli ultimi due anni c’è stato un autentico boom di visualizzazioni delle dirette streaming dedicate al mondo del gioco d’azzardo. Un aspetto curioso è che gran parte del pubblico è composto da persone che non hanno mai visitato una sala da gioco, né virtuale né fisica.

La nicchia si è ingrandita col tempo e sono tantissimi i giovani che hanno iniziato a mostrare interesse, sfociato presto in una vera e propria passione per i contenuti di gioco d’azzardo, sia registrati che trasmessi in diretta.

Una nuova era di intrattenimento



Influencer e streamer hanno da sempre destato grande interesse, perfino i tiktoker; resta il fatto che le persone che più di tutte vogliono stare a stretto contatto con il mondo dell’intrattenimento virtuale finiranno, prima o poi, a seguire le dirette degli streamer. Lo stesso vale per il gambling content: molti di noi non hanno mai minimamente pensato di entrare in un casinò reale per scommettere. Bisogna dire che, seguire lo streaming di una partita di gioco d’azzardo, specialmente quando si tratta di un casino online, non sembra un’esperienza poi così statica e noiosa come si potrebbe pensare.

Punti di attenzione: i rischi di un approccio troppo inclusivo

In effetti, non tutti gli streamer sono uguali e ci sono tantissimi modi diversi di immaginare e raccontare il gioco: da chi pubblica solo le puntate alte e forti, con l’obiettivo di stimolare reazioni intense dalla community, a chi gioca quasi perennemente al rilancio, limitando le giocate e sottolineando la natura di intrattenimento di questo mix letale di chance e abilità.

In effetti, se ci fermiamo un attimo e analizziamo il tono di voce e i valori promossi dai principali streamer ci rendiamo conto che spesso si cerca (anche ufficialmente) di trasformare il gioco da vizio a passatempo, e l’azzardo in diletto.

È proprio in questo contesto che a volte emergono narrazioni un po’ polarizzanti e potenzialmente pericolose. Se è vero che il gioco, se praticato responsabilmente, è un’attività rispettabile, è anche chiaro che trasformarlo in un passatempo può edulcorare la natura del gioco d’azzardo, soprattutto quando gli streamer si rivolgono a chi non ha una piena consapevolezza delle dinamiche del gioco, come i giovani.

In Italia vince la personalità: talent o personaggi?

Chi sono, quindi, i migliori streamer casinò in Italia in questo momento? Se ci fermiamo ai punti sopra, probabilmente ci verrebbero in mente solo coloro che fanno dell’hype il proprio tratto distintivo: video sinceri e senza commento, puntate alte e senza esitazioni.

Tuttavia, questo fenomeno in Italia ha dei tratti distintivi, veicolati dal mondo del monologo e della comicità: ci sono streamer che nascono come comici locali, artisti che creano connessioni con il pubblico, facendo risate e giocando con le emozioni, creando un’adesione altissima con la community e trasfigurando il messaggio trasmesso al pubblico nazionale e locale.

Non solo: il fatto è che gli italiani parlano tantissime lingue e le province considerano i dialetti una delle caratteristiche più amate della propria terra. Per questo, molti streamer di casinò locali reinterpretano le proprie playlist in chiave italica, trovando modi teatrali e comici di raccontare il gioco (e di portarci dentro naturalmente i bonus casinò affiliativi).

Un ambiente di ritrovo, non un passatempo solitario

Forse non tutti se lo aspetterebbero, ma gran parte degli spettatori di questi creator non sono interessati di per sé alle meccaniche del casinò online. Questi spettatori vogliono semplicemente passare del tempo con delle personalità Internet che li divertono, e chiacchierare con la loro community affezionata. Ed è proprio quello che diventano le chat di questi influencer: un punto di ritrovo dove commentare la giocata corrente e scambiarsi pareri, complimenti o sfottò.

Questo crea una certa fidelizzazione: alcuni poi restano affascinati dal casinò online, mentre per altri si tratta solo di un mezzo per passare del tempo con persone a cui si è affezionati. È semplicemente più divertente se questo incontro virtuale si svolge mentre il creator si gioca un jackpot interessante.

In conclusione

L’arrivo di streamer italiani nel mondo dei casinò online non deve essere visto come un pericolo, ma come un’opportunità. Quando un argomento viene trattato da chi sa come affrontarlo, evitando di farsi trascinare e riuscendo a coinvolgere la propria community in modo originale e genuino, le opportunità che si presentano sono imperdibili.

Che li si veda come intrattenitori, imprenditori o rappresentanti di una nuova ondata culturale, non si può negare il loro impatto. Gli innovatori hanno portato un’energia nuova in uno spazio che un tempo poteva sembrare rigido o inaccessibile e, nel fare ciò, hanno creato qualcosa di innegabilmente contemporaneo: un mix di personalità, tecnologia e tradizione che risuona con il pubblico moderno. E in un panorama in cui la connessione, l’autenticità e l’esperienza condivisa sono all’ordine del giorno, questa potrebbe essere la vera vincita.

Il gioco può diventare dipendenza. Gioca responsabilmente

Salva