Gli alunni del CIRS di Vittoria protagonisti nel dietro le quinte del Dramma Sacro

La passione per l’arte, la cura del dettaglio e la formazione professionale si incontrano in un’occasione speciale: gli studenti del CIRS – Centro di Formazione Professionale saranno protagonisti nel dietro le quinte del Dramma Sacro del Venerdì Santo, curando trucco e acconciature per tutti i personaggi della rappresentazione.

Sotto la guida attenta e competente delle docenti Claudia Virgadaula e Ornella Kroni per il trucco, e della docente Giovanna Colletta per le acconciature, i giovani allievi metteranno in pratica le competenze acquisite durante il percorso formativo, collaborando alla preparazione di attori e comparse.

L’intera attività è stata coordinata dalla docente di Lettere, professoressa Angela Rizzo, che ha saputo valorizzare il significato culturale e umano di questa esperienza, accompagnando gli studenti in un percorso che unisce tecnica, sensibilità e consapevolezza storica.

«È un grande orgoglio per noi vedere i nostri studenti coinvolti in un evento di così grande valore simbolico e comunitario» – ha dichiarato Corradina Giallongo, coordinatrice didattica del CIRS. «Il trucco e parrucco sono parte integrante della rappresentazione, contribuiscono a ricreare l’atmosfera e la credibilità storica della scena. I nostri ragazzi stanno lavorando con serietà e passione, dando prova di grande professionalità.»

Il Dramma Sacro, evento molto sentito e partecipato dalla cittadinanza, rivivrà anche quest’anno grazie alla dedizione di tanti volontari e alla collaborazione di realtà formative come il CIRS, che dimostra ancora una volta quanto sia importante offrire agli studenti occasioni di crescita autentiche, al di fuori delle aule.

Per i giovani protagonisti del backstage, si tratta non solo di un’opportunità per affinare le proprie capacità tecniche, ma anche di un momento di confronto con il mondo del lavoro e di valorizzazione del proprio impegno.

Il CIRS conferma così la sua missione: formare professionisti, ma soprattutto persone consapevoli del proprio ruolo nella società.

Salva