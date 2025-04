Visita dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità ad AST Modica

Ieri pomeriggio, l’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Aricó, ha fatto visita al deposito dell’Azienda Siciliana Trasporti (AST) di Modica, un appuntamento che ha visto la presenza di un folto numero di dipendenti della storica azienda, fondata nel 1947 e da sempre uno dei pilastri economici e sociali della Sicilia.

All’incontro hanno partecipato anche il Senatore Salvo Sallemi, l’Onorevole Giorgio Assenza e il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Marco Naní, uniti nel supportare il rilancio di un’azienda che riveste un ruolo cruciale per la mobilità della regione.

Durante la visita, l’Assessore Aricó ha ribadito l’impegno della Regione Siciliana, in collaborazione con il governo nazionale, a investire in un piano industriale pluriennale che garantisca la continuità operativa dell’AST. “È nostra intenzione sottrarre l’azienda all’imminente fallimento, evitando ripercussioni negative sull’occupazione e disagi per gli utenti”, ha dichiarato Aricó.

Il piano di investimenti, di ampio respiro, non si limiterà a salvaguardare i livelli occupazionali esistenti, ma prevede anche nuove assunzioni e un importante rinnovo del parco macchine con mezzi di nuova generazione, per migliorare l’efficienza e la qualità del servizio offerto.

L’assessore ha colto l’occasione per rispondere ad alcune domande dei dipendenti, raccogliendo spunti utili per un miglioramento del servizio che si possa concretizzare nel più breve tempo possibile. “È fondamentale ascoltare le esigenze di chi lavora quotidianamente per garantire un servizio di trasporto pubblico di qualità”, ha concluso Aricó.

La visita si è conclusa con un clima di ottimismo e determinazione, con l’auspicio che le misure annunciate possano rappresentare un nuovo inizio per l’AST e per tutti i suoi dipendenti.

