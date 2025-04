Acate celebra San Vincenzo Martire con un ricco programma di eventi

Dal 9 al 19 maggio Acate si anima con una serie di eventi culturali in onore di San Vincenzo Martire, patrono della città. Spicca la Rievocazione Storica della Festa di San Vincenzo, un appuntamento imperdibile che unisce tradizione, spettacolo e identità culturale. Il programma, fitto di iniziative, prevede cortei storici, esibizioni equestri, cabaret e grandi concerti con artisti di caratura nazionale.

Gli eventi

Il clou degli eventi musicali si svolgerà in Piazza Libertà, cuore pulsante della festa. Nello specifico il venerdì 9 maggio si aprirà con il cabaret e la comicità dei Falsi d’AutoRE alle ore 21.30 e a seguire sul palco salirà Povia – già vincitore del Festival di Sanremo – che si esibirà con il “Viva la Festa Tour 2025” celebrando i 20 anni del successo “I Bambini Fanno Oh”; sabato 10 maggio, alle 21:00, Lello Analfino e i Tinturia porteranno sul palco il loro sound travolgente, tra world music e ritmi mediterranei.

Lunedì 12 maggio, alle 21:00, lo spettacolo “Da Lucio a Lucio” omaggerà i due giganti della musica italiana, Lucio Battisti e Lucio Dalla, con un live band show emozionante. E poi lunedì 19 maggio, alle 21:00, la cover band 883″TuttoMax” chiuderà in bellezza con i successi di Max Pezzali, tra pop e hit intramontabili per più di una generazione.

La rievocazione storica

Il grande evento della rievocazione storica è previsto per domenica 11 maggio con le varie epoche che si avvicenderanno in un percorso entusiasmante dal Medioevo all’Età dei Lumi. Dalle ore 10:00 Acate si animerà con oltre 500 persone in maschera, con la banda della Città di Acate, con le majorettes, con gruppi provenienti da Piazza Armerina, Camporotondo Etneo, Aidone e Randazzo. Un viaggio nel tempo nel “Principato di Biscari”, tra costumi d’epoca, cavalieri e atmosfere che riportano in vita secoli di storia.

Il sindaco Gianfraco Fidone commenta con soddisfazione l’articolato calendario: “Acate rinasce attraverso eventi che valorizzano la nostra cultura, le nostre radici e la capacità di unire generazioni nel solco della tradizione e della festa. Questa edizione dei festeggiamenti di San Vincenzo è un simbolo di rinascita: concerti di alto livello, tradizioni che rivivono e una comunità che si ritrova insieme. Tutta Acate è protagonista e tornerà a essere il palcoscenico della nostra identità, tra musica, storia e condivisione attirando migliaia di visitatori non solo dalla provincia iblea ma da tutta la Sicilia orientale così come accaduto per il Carnevale. Ringrazio per lo sforzo organizzativo gli Assessori Giuseppe Raffo e Dafne Lantino, l’Associazione Acate Eventi e tutta l’amministrazione e i consiglieri, l’Associazione Mare 12 e i volontari in prima linea per la buona riuscita della manifestazione

