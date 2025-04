Pozzallo. Al via i corsi di formazione gratuita in via Ginevra con Aletheia.

POZZALLO. – In un contesto lavorativo in costante evoluzione, la formazione rappresenta una leva fondamentale per affrontare le sfide del futuro e migliorare le proprie opportunità professionali. Acquisire nuove competenze o aggiornare quelle già possedute permette non solo di rispondere alle richieste di un mercato del lavoro sempre più esigente, ma anche di costruire percorsi di crescita personale e professionale, attivi del proprio futuro lavorativo.

Aletheia srl , con sede a Pozzallo, in via Ginevra, al numero civico 9, dà l’avvio alla seconda fase per i corsi di formazione di prossima apertura. Dopo il successo dello scorso anno, con ben quattro corsi finanziati totalmente dalla Regione Sicilia, l’ente di formazione affila le armi per nuove sfide. Corsi di formazione gratuiti e a pagamento, Programma Gol, certificazione delle competenze acquisite, spendibili nei rispettivi settori professionali. Questo e tanto altro per il futuro di chi vuole mettersi ancora in gioco nel mondo del lavoro.

Stretegico e fondamentale risulta il Programma Gol. Investire nella formazione significa investire su se stessi e sul proprio domani.

Ma cos’è il programma Gol? In linea generale, i disoccupati, i beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito e i giovani e le donne in situazioni di fragilità stipuleranno con i Centri per l’Impiego un Patto di servizio personalizzato e condiviso, per poter accedere, entro tempi brevi, a percorsi di politica attiva, opportunamente calibrati sui bisogni e le caratteristiche della persona (profiling) e garantiti dal sistema regionale pubblico/privato dei servizi per l’impiego.

Quindi non hai più tempo da perdere. Ti aspettiamo in via Ginevra, al civico 9, per capire quale sia il percorso migliore da intraprendere. I nostri orari sono i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13. I corsi saranno realizzati solo a Pozzallo.

