Rimpatriata in ricordo della banda musicale di Pozzallo con il Maestro Giovanni Ciurciù

Una rimpatriata nel segno della musica. È stata davvero una bella serata quella organizzata per un gruppo di amici che si sono rivisti attorno ad una tavolata di un noto ristorante pozzallese al fine di festeggiare il Maestro Giovanni Ciurciù, presidente dell’omonima Fondazione. L’occasione è servita per rivedersi cinquant’anni dopo per ricordare la Banda musicale del paese a cavallo fra gli anni ’70 e i primi anni ’80. Aneddoti, racconti, risate, di come i giovani di quel tempo, in assenza di social e cellulari, riuscivano a divertirsi anche grazie alla musica, sotto la direzione di Giovanni Ciurcù, direttore “in pectore” di quella masnada di ragazzi che si affacciavano alla vita.

Organizzatore della singolare iniziativa è stato proprio Giovanni Ciurciù, il quale ha invitato tutti i partecipanti a trascorrere una serata in allegria, ricordando i bei vecchi tempi. È bastato un rapido scambio di messaggi su WhatsApp di tutti i partecipanti per confermare la propria presenza e vivere la serata in armonia.

L’appuntamento, dopo l’antipasto, ha visto la consumazione del ricco menù della cena, con consumazione di un giro pizza e di cozze in abbondanza. Non è mancata, ovviamente, la classica torta a corollario della splendida serata.

Hanno partecipato oltre trenta persone, ma, fanno sapere gli organizzatori della serata, che ne mancavano almeno una sessantina circa.

“È con immenso piacere – ha detto Giovanni Ciurciù – ritrovare dopo tanti anni questi amici, un tempo giovani, oggi uomini e donne. Alcuni di loro hanno continuato ad esercitare nel mondo della musica, altri hanno intrapreso altre strade. Il fatto di essere qui e di rivedere tutte queste persone è motivo di orgoglio, sono tutti amici ai quali voglio un mondo di bene. Ribadisco, inoltre, che voglio intitolare una borsa di studio al giovane più meritevole nel campo della musica con un apposito appuntamento che ci sarà in estate. Qualora fossero segnalati anche due giovani, la Fondazione che presiedo si farà carico anche dei due giovani musicisti, in un contest che sarà replicato ogni anno”.

A fine serata, foto di gruppo, baci ed abbracci, con l’intento di replicare la serata anche con la presenza degli assenti, molti dei quali lavorano fuori Pozzallo ma che non hanno mancato di far sentire la loro presenza inviando un messaggio al Maestro Giovanni Ciurciù.

