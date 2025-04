Catania si avvicina a New York: incontro all’aeroporto per la nuova tratta Delta Airlines

Un importante passo verso il collegamento diretto tra Catania e New York è stato compiuto con l’incontro presso l’aeroporto Vincenzo Bellini. L’Incaricato d’Affari dell’Ambasciata USA in Italia, Shawn Crowley, la Console Generale Tracy Roberts-Pounds e l’amministratore delegato della SAC (Società Aeroporto Catania), Nico Torrisi, si sono riuniti per discutere i dettagli della nuova tratta aerea, prevista per il debutto il 23 maggio, operata da Delta Airlines.

L’evento segna un momento significativo per l’aeroporto di Catania e per l’intera regione siciliana, aprendo nuove opportunità per il turismo e il commercio. La nuova rotta diretta con New York rappresenta un collegamento strategico, facilitando gli scambi culturali ed economici tra la Sicilia e gli Stati Uniti.

Durante l’incontro, sono stati affrontati diversi aspetti operativi e logistici relativi all’avvio della tratta, confermando l’impegno di tutte le parti coinvolte per garantire un servizio efficiente e di alta qualità. L’attivazione di questa rotta rappresenta un’opportunità di sviluppo per l’aeroporto, e per l’intera Sicilia.

Nico Torrisi ha espresso soddisfazione per questo risultato, sottolineando l’importanza di questa nuova connessione per il territorio. Shawn Crowley e Tracy Roberts-Pounds hanno ribadito l’importanza di questa nuova rotta per rafforzare le relazioni tra Italia e Stati Uniti.

La nuova tratta Catania-New York, operata da Delta Airlines, rappresenta un importante traguardo per l’aeroporto di Catania, e per la Sicilia.

Salva