Vittoria. Si è spento Nunzio Lena, storico esponente del Partito Socialista Italiano

Si è spento questa mattina, nella sua abitazione di Vittoria, all’età di 85 anni, Nunzio Lena, politico di lunga militanza e figura di riferimento per la comunità cittadina. La sua carriera politica ha preso avvio negli anni ’70 all’interno del PSI (Partito Socialista Italiano) nel quale ha ricoperto il ruolo di segretario comunale, distinguendosi per l’impegno costante e la fedeltà ai valori del partito. Negli anni 2000, durante la terza sindacatura del Sindaco Francesco Aiello, Lena è stato nominato assessore comunale, partecipando attivamente alla vita amministrativa della città. È stato anche consigliere comunale. Ex dipendente dell’Azienda Sanitaria Iblea, Nunzio Lena è stato anche una figura di grande rilievo nel panorama culturale locale: maestro del corpo bandistico “Città di Vittoria”, incarico che ha sempre svolto con dedizione e profondo orgoglio, contribuendo alla valorizzazione della musica e delle tradizioni cittadine.

“Nunzio Lena è stato un esponente fedele e appassionato che ha contribuito con serietà e spirito di servizio durante il mio mandato. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento per tanti militanti politici si è impegnato per le cause dei lavoratori. Alla sua famiglia va il mio più sentito cordoglio”- ha commentato il Sindaco Francesco Aiello.

I funerali si terranno domani pomeriggio nella Basilica di San Giovanni Battista alle ore 17.

